Besonders leicht wird das Rezensenten-Leben, wenn Saint Leonard »Johnnie Walker« auf »Hotel California« reimt und damit schon mal vorsorglich die musikalischen Eckpunkte und irgendwie auch die Themen zusammenfasst: Alternative Rock mit Country- und Folk-Anleihen in Schattierungen von düster bis schwarz, die Lyrics pessimistisch-introspektiv und voller Referenzen von James Joyce bis »Dr. Strangelove«.Als hätte Saint Leonard das Album (sein erstes) auf Tourneen mit Ryan Adams und Father John Misty erdacht, in einer gotischen Kirche geschrieben und in Stanley Kubricks Anwesen aufgenommen – was in diesem Fall aber sogar alles stimmt. Bei diesem ganzen Input ist es dann wohl unvermeidbar, dass »Good Luck Everybody« stellenweise nicht ganz fokussiert und mit über 50 Minuten auch etwas überladen wirkt. Songs wie »Spooky Lover« könnten der telefonbuchdicken Anthologie amerikanischer Rockmusik dann doch noch die eine oder andere Fußnote hinzufügen. Zu dumm nur, dass Kieran »Saint« Leonard eigentlich Brite ist.