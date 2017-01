Manchmal fragt man sich, ob in Ryan Adams’ Kopf lustige kleine Musiknerdäffchen am Drücker sind. Nachdem er Taylor Swifts »1989« einen neuen Anstrich verpasst hat, veröffentlicht Adams bald sein Album »Prisoner«. Das erscheint nicht nur ganz normal auf Vinyl, CD und digital, echte Fans können es auch in Form der »Prisoner: End Of The World Edition« erstehen und die ist ziemlich fett.