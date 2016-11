Ja, diese Band kommt gut rum in der Weltgeschichte. Der aktuelle Tourabschnitt führt sie im wilden Zickzack durch Europa – und damit auch von der einen Klimazone in die nächste. Da kann man sich schon mal was Fieses einfangen. Gut, dass Ja, diese Band kommt gut rum in der Weltgeschichte. Der aktuelle Tourabschnitt führt sie im wilden Zickzack durch Europa – und damit auch von der einen Klimazone in die nächste. Da kann man sich schon mal was Fieses einfangen. Gut, dass Russian Circles keine Band sind, bei der Husten und Heiserkeit weiter ins Gewicht fallen würden. Es steht ja nicht einmal ein richtiges Mikrofon auf der Bühne, weshalb man wie gewohnt auch sonst kein Sterbenswörtchen vom Chicagoer Instrumental-Dreigestirn erfährt. Ob nun Post-Rock oder Post-Metal, eines ist dieser Sound ganz gewiss: postverbal.

Das macht jede Russian-Circles-Show zum Schweigeritual, in dessen Ablauf einzig die Musik das Sagen hat. Die aktuelle Tour steht im Zeichen des gestern auf den Tag genau drei Monate alten Albums »Guidance«, mit dessen träumerisch-verspieltem Intro auch das heutige Konzert seinen Lauf nimmt. Die erste und letzte Ruheinsel des Abends, denn von hier aus geht es unter Hochspannung weiter. Russian Circles reihen Brocken für Brocken wie Perlen auf eine Schnur aus Drones, die einem das Zwerchfell flattern lassen. Der leichte Überhang an Dur-Klängen, den »Guidance« mit sich brachte, wird durch die mächtigen, vibrierenden Tiefen nahezu neutralisiert, und auch die Lightshow gibt sich Mühe, die drei Gestalten auf der Bühne nicht allzu messianisch auszuleuchten.

Ein bisschen Mitgefühl muss man haben mit den Herren Turncrantz, Cook und Sullivan: Tags zuvor spazierten sie noch in T-Shirt und Shorts durchs warme Athen, heute hatten sie auf dem Weg ins Kesselhaus ein ungemütlich nasskaltes Berlin zu durchqueren. Dagegen sah es doch vorgestern in Norwegen noch richtig freundlich aus!In erster Linie sind es die stoisch hämmernden bis schreddernden Passagen, die das ganze Publikum in druckvoller Energie gleichschalten. Doch auch das Anschwellen des Sounds bis zu diesem Zustand ist ein fulminantes Schauspiel – weniger aufgrund komplexer Klangfiguren, sondern vielmehr der gnadenlosen Präzision wegen, mit der die drei Musiker zu einem Mechanismus verschmelzen. Cook und Sullivan züchten, schichten und verfädeln in konkurrenzloser Unaufgeregtheit ihre Spuren an den Gitarren; Turncrantz am Schlagzeug peitscht das Aufbäumen der dröhnenden Kolosse unbeirrt voran und zertrümmert mit seiner ganz eigenen Art der Feinarbeit die seiner Mitmusiker, und kämpft den Weg frei für den nächsten tonnenschweren Mühlstein.Während die meisten artverwandten Bands ihre Gitarrenwände ausschließlich aus dem Boden wachsen lassen, donnern sie bei Russian Circles ebenso häufig wie ein Fallbeil aus heiterem Himmel herab. Emsige Synthese und kolossaler Abriss sind die Spezialitäten der Band, und daran lässt sie auch heute Abend keinen Zweifel. Immer wieder faszinierend, wie hunderte Menschen durch kaum mehr als Rhythmus und Lautstärke zu Wachs in den Händen dieser drei ungemein abgeklärten Musiker werden.



Bei aller Abgezocktheit in der Performance bleibt aber doch Raum für zwei neue Entdeckungen. Die erste: Auch Russian Circles haben ihre Kreischies – nur bequieken die keine sexy Posen, sondern schnittige Riffs, sobald sie um die Ecke kommen. Die zweite: Diese Band generiert tatsächlich Moshpits! Zu »Youngblood« reißt eine Gruppe mit Bewegungsdrang ein wachsendes Loch in den Pulk vor der Bühne. Ein reichlich später – oder aber sehr rücksichtsvoller – Entschluss, denn kaum eine Minute darauf verstummen die Verstärker und durchtrennen das Band zwischen Mensch und Metrum. Auf wackligen Beinen begibt man sich Richtung Ausgang und Frischluft, in den Ohren ein wohliges Sausen – der Strahlenkater eines gewaltigen Konzertabends. Man trägt es mit Stolz, hier inmitten der klanglichen Pegel- und Bedeutungslosigkeit der urbanen Geräuschkulisse. Durch die Pfützen dieser Nacht bis vor seine Haustür. Und wer weiß, vielleicht kommt es ja noch auf einen Kaffee mit hoch.