Run The Jewels veröffentlichen »RTJ3«

Weihnachten mag nicht unbedingt die Zeit sein, in der man sich bevorzugt mit neuer Musik beschäftigt – wenn El-P und Killer Mike aber derart unverhofft ihr neues Album veröffentlichen, dann ist das durchaus ein Grund, die Besinnlichkeit mal für einen Moment hinter sich zu lassen. Eigentlich für den 13. Januar geplant, ist »RTJ3« nämlich schon jetzt in Gänze im Stream zu hören – oder als gratis Download über die Webseite des Duos zu haben. Am ursprünglich geplanten Veröffentlichungsdatum ist das gute Stück dann auch als physikalische Version erhältlich.