Eine Neuerfindung des eigenen Sounds gerät für viele Bands zur Zerreißprobe. Im Fall des koreanisch-amerikanischen Sextetts aus Los Angeles wird daraus eher ein schaler Kompromiss: Das Zweitwerk der Band um Alex Hwang strotzt nur so von großspurig aufgeblasenem Gitarrenrock, dem bei aller Ambition zwischendurch immer wieder die Puste ausgeht. Dabei hatte man es sich auf dem selbstbetitelten Debüt doch so schön zwischen all den sanften Akustik-Folk-Harmonien und gefälligen Softrock-Nummern bequem gemacht. Nun soll aber der Sprung raus aus der Nische folgen. Beat-Gitarren und elektronische Elemente zeugen von einem neuentdeckten Hang zur großen Geste. »29« zeigt Run River North als Glitzerpop-Version von Of Monsters And Men , in den rockigeren Momenten wie bei »Run Or Hide« geht das dann eher in Richtung Cold War Kids. Sollten die Killers noch mal ein Album rausbringen, es klänge vielleicht so ähnlich wie »Drinking From A Salt Pond«. Die Folk-Miniatur als Hidden Track nach »Winter Wind« ist dann auch nicht mehr als eine bloße Reminiszenz an bessere Tage.