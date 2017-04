Seit 2002 überzeugt diemit diversen Darbietungen der darstellenden und bildenden Kunst und Musik. Daran knüpft sie in diesem Jahr nahtlos an. Intendant Johan Simons stellt diese dritte und letzte Ruhrtriennale unter seiner Verwaltung ganz persönlich unter das Motto »›Freude‹, ›schöner‹ und ›Götterfunken‹« aus Schillers Ode »An die Freude«.Wahrlich freuen kann man sich dann auch auf die diversen künstlerischen Darstellungen von Musiktheater bis Installation und auf die Vielzahl an musikalischen Acts, die die Ruhrtriennale auch 2017 wieder auffährt. So lockt etwa die »Ritournelle«, die Festivalnacht der elektronischen Musik am 19. August mit einer Vielzahl von Acts wie Nicolas Jaar Mykki Blanco , und vielen weiteren. Wer sich selbst Johan Simons Frage »Haben wir noch Götterfunken ins uns, um Utopien zu verwirklichen?« beantworten möchte, der kann dies selbstverständlich neben dem musikalischen Programm auch noch bei den vielen anderen Programmpunkten vom 18. August bis 30. September tun.