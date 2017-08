Wer jetzt Lust bekommen hat und gerne früh mit der Planung beginnt, kann am dem 1. September 2017 um 10 Uhr morgens bereits Tickets für das Melt 2018 bekommen . In der ersten Phase kostet ein Festivalticket noch 109,00 Euro, später wird es teurer. Das Melt Festival 2018 findet vom 13. bis 15. Juli statt, am Festivaldonnerstag, dem 12. Juli, steigt wie immer die Pre-Party auf dem Sleepless Floor.