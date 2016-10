Präzise und kühl, aber sanft: Roosevelt tritt im Kölner Stadtgarten ganz genau so auf, wie sein Sound vermuten lässt. Mit den Songs seines aktuellen Debütalbums, aber auch alten Kleinoden verzaubert Marius Lauber einen ausverkauften Saal.



17.10.2016, Köln, Stadtgarten



»Es gibt keine Abendkasse!!!«, prangt an diesem Abend am Eingang des Stadtgartens in Köln. Marius Lauber und Band, besser bekannt und gefeiert als



Ein junger Mann betritt die Bühne, beginnt Kabel, Mikros, Pedale und Sequencer zu testen, versinkt immer mehr in diese Tätigkeit, fängt an zu tanzen und erntet einen Haufen verdutzter Blicke aus dem Saal. »Ist das schon die Vorband..?«, lautet es zaghaft aus einer der vorderen Reihen. Ja, das ist die Vorband - das ist Bayonne aus Austin, der eigentlich Roger Sellers heißt und ganz allein mit seinem Equipment eine Electronica-Performance abliefert, die halb Konzert, halb Pantomime ist. Das Publikum ist zwei Songs lang milde verwirrt. Als die Musik intensiver wird, haben dann auch die letzten Reihen begriffen, dass da nicht nur der Bühnentechniker ausrastet und Bayonne bekommt seinen wohlverdienten Applaus, aber getanzt wird nicht - die Menge betrachtet hypnotisiert und still, wie er fast schon ekstatisch Arme und Drumsticks durch die Luft wirbelt, dabei Vocals, Synths und Drums spielt und loopt.

Roosevelt lässt sich Zeit - erst in über einer halben Stunde erklingt das Intro vom Debütalbum , mit dem er diesen Sommer in Windeseile Festivalbühnen, die Gunst der Musikmedien und die Herzen vieler Elektropop-Enthusiasten erobert hat. Als Lauber samt Bassist und Drummer auf die Bühne kommt, ist außer der ersten und zweiten Reihe, die schon jetzt bereit sind, um ihr Leben zu tanzen und zu lächeln, der Rest des Publikums noch genauso welk wie die Blätter, auf denen sie den Weg zum Veranstaltungsort beschritten haben, und schaut nur mehr erwartungsvoll zur Bühne, hinauf zu Marius Lauber, der Mitte Oktober nun noch einmal die Sommergötter beschwören soll. Dazu haut er erst einmal »Wait Up« raus, ein Musterbeispiel seines träumerischen, sehnsuchtsvollen Sounds. Es folgt »Elliot«, ein Fanliebling aus den Zeiten vor dem Debüt, der großzügig mit Beat-Passagen aufgepeppt wird, was das Publikum mit den ersten Jubelschreien belohnt. Der Großteil der Menge wippt immer noch unsicher mit, aber allerspätestens »Colours« bricht das Eis mit einer Ladung Konfetti. Die bunten Scheinwerfer, die die Lichtspiele des Albumcovers nachempfinden, tauchen lächelnde, fast erschreckend sehnsüchtige Gesichter und glänzende Augenpaare in elektrisches Blau, Rot und Gold.





Roosevelt lässt sich Zeit - erst in über einer halben Stunde erklingt das Intro vom

Als Sellers die Bühne verlässt, diffundiert aus dem hinteren Teil des Saals der bereits beachtlich große Club von Roosevelt-Verehrern in die vorderen drei Reihen: quietschend, zappelnd und wunderschön zurechtgemacht. Von den Umstehenden, die die empor fliegenden Arme und ausladenden Moves schon erahnen und deshalb ihr Bier etwas enger an die Brust heranziehen, ernten sie Seufzer und besorgte Blicke. In freudiger Erwartung des Erscheinens von Marius Lauber wird in den ersten Reihen unnötigerweise schon kräftig gedrückt und gequetscht, und an den langen Herbstgesichtern vieler liest man leichte Gereiztheit ab. »Was kümmert es die deutsche Eiche, wenn sich das Schwein an ihr reibt«, bemerkt meine Begleitung philosophisch nach dem dritten Ellenbogenstoß in ihre Rippen, noch während bloß Hintergrundmusik läuft. Einem beherzten Lachanfall ist es geschuldet, dass diese Perle der deutschen Volksweisheit inmitten eines Elektro-Konzerts unkommentiert in der Zugluft des Saals hängen bleiben muss.Roosevelt lässt sich Zeit - erst in über einer halben Stunde erklingt das Intro vom Debütalbum , mit dem er diesen Sommer in Windeseile Festivalbühnen, die Gunst der Musikmedien und die Herzen vieler Elektropop-Enthusiasten erobert hat. Als Lauber samt Bassist und Drummer auf die Bühne kommt, ist außer der ersten und zweiten Reihe, die schon jetzt bereit sind, um ihr Leben zu tanzen und zu lächeln, der Rest des Publikums noch genauso welk wie die Blätter, auf denen sie den Weg zum Veranstaltungsort beschritten haben, und schaut nur mehr erwartungsvoll zur Bühne, hinauf zu Marius Lauber, der Mitte Oktober nun noch einmal die Sommergötter beschwören soll. Dazu haut er erst einmal »Wait Up« raus, ein Musterbeispiel seines träumerischen, sehnsuchtsvollen Sounds. Es folgt »Elliot«, ein Fanliebling aus den Zeiten vor dem Debüt, der großzügig mit Beat-Passagen aufgepeppt wird, was das Publikum mit den ersten Jubelschreien belohnt. Der Großteil der Menge wippt immer noch unsicher mit, aber allerspätestens »Colours« bricht das Eis mit einer Ladung Konfetti. Die bunten Scheinwerfer, die die Lichtspiele des Albumcovers nachempfinden, tauchen lächelnde, fast erschreckend sehnsüchtige Gesichter und glänzende Augenpaare in elektrisches Blau, Rot und Gold.

Das Trio auf der Bühne holt aus Partysongs wie »Fever« und »Heart« alles raus, was geht, um die Konzertgänger endlich vom Trippelschrittchen und rhythmischen Nicken zu ausladenderen Tanzgesten zu bewegen. Irgendwann ist es vollbracht: eine weitere Ladung Konfetti und die wummernden Bässe, die vor keiner Bauchdecke im Publikum halt machen, lösen die widerspenstige Konzertgängerhierarchie in Wohlgefallen auf: nach und nach schubst und drängelt niemand mehr, die Leute sinken in die Sounds, rücken einander endlich von der Pelle und es wird getanzt, dass es eine Freude ist - die Osmose ist gelungen, Roosevelt hat das Kunststück vollbracht. Die Musik selbst ist wohl der Held des Abends: vom Frontmann kommt nur eine gelegentliches »Dankeschön«, ansonsten schäkert er nicht mit dem Publikum, sondern wechselt angestrengt den Synthesizer gegen wahlweise eine Gitarre oder einen Schellenkranz. Die verliebte vordere Reihe hätte genauso gut in Jutesäcken und mit Stroh im Haar erscheinen können, es wäre dem 25-Jährigen nicht aufgefallen. Nur der Drummer ruiniert sich mit dem Headbanging seinen Man Bun und feiert die Performance sichtbar ab.



»Vor viereinhalb Jahren hat hier eigentlich alles angefangen«, sagt Lauber irgendwann, »und das ist der einzige Song, den wir damals schon gespielt haben.« Vorhang auf für »Sea«, das Urgestein in Roosevelts Karriere, zu dem auch die Zuschauer noch einmal alles geben. Die Zugabe, für die sich die drei jungen Herren noch einmal auf die Bühne zurückstehlen, ist leider ein etwas enttäuschendes Cover von Womack & Womack’s »Teardrops«, das durchaus hätte für etwas Eigenes Platz machen können. Das macht den mittlerweile völlig aufgetauten Fans nichts aus, erst Recht nicht den vorne mittig stehenden, denn es wird entschlossen mitgesungen und Gliedmaßen fliegen noch ein letztes Mal hoch in die Lüfte. Dass es bei Roosevelt auf der Bühne wohl immer sachte zugehen wird und der Sound über allem steht, damit lässt in der blaugoldenen, wolkigen Welt seiner Musik eigentlich ganz gut leben.