Schon wieder so ein blasser Typ? Was geht da eigentlich in England ab? Daher kam doch schon ein Space Dimension Controller, der streckenweise klang, als sei er Teil der zweiten oder dritten Detroiter Techno-Welle. Und dann wiederholt sich das Ganze ein paar Wochen später mit Romare . Der aus Irland stammende Archie Fairhurst verzauberte schon mit seinem ersten Output seine Hörer. Was für ein Soul, was für ein Funk! Und schon nach wenigen Sekunden des Openers »Who To Love?« ist man sich sicher, dass es dieses Mal genau so weitergeht.



In der Blindverkostung könnte das Stück auch als Theo-Parrish-Track durchgehen. Dann setzen leicht verspult-verstimmte Synthie-Akkorde ein. Hier und da schieben Rhodes an, die Vocals sind durchgehend Surplus, stehen nicht im Vordergrund, und zwischendurch klingen immer wieder Gitarren. Romare verleiht der Platte darüber hinaus einen Zusatz an Funk, was ihr durchweg gut tut. Hier gibt es rein gar nichts zu mäkeln. Abgesehen davon, dass der Platte wohlmöglich der Über-Hit fehlt, ist es eine der besten Dance-Platten des auslaufenden Jahres.