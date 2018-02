Schon »Towards Dawn« kündigt mit untypischen sphärischen Klängen und entferntem Gesäusel den Neuanfang Rolo Tomassis an. Es könnte durchaus das Intro eines epischen Films sein. Im progig vertrackten, aber sehr melodischen »Aftermath« herrscht danach noch gute Stimmung, erst in der Single »Rituals« kommt die bekannte Härte der fünf Briten wieder zum Vorschein, und der Hörer sieht sich ernsten Gefahren ausgesetzt. Aber ob gewollt oder nicht, der optimistische und vielschichtige Nachfolger von »Grievances« erschafft in dessen Kopf einen apokalyptischen Film.



Allein die Titel könnten eine abenteuerliche Reise beschreiben, wie etwa »Balancing The Dark«, »A Flood Of Light« und der Closer »Risen«, in dem der Friede wiederhergestellt wird. Sängerin Eva Spence fungiert als Prophetin, deren bedeutungsschwere, aber mit Zartheit vorgetragene Weissagungen den unwissenden Helden zum erfolgreichen Ende seiner Reise führen. Die harten Passagen sind dann die Schlachten, die er zu kämpfen hat, auch wenn diese weniger brutal und blutig als auf den letzten Bandalben ausfallen.