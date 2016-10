Denn auch wenn Anfang November am Weißenhäuser Strand keine Saison mehr ist, hat der Rolling Stone Weekender längst ausverkauft gemeldet. Kein Wunder, denn das Angebot ist limitiert wie der Platz in der Sauna, beim Masseur oder beim Babysitterservice. Der Weekender ist halt ein Familienfestival und Familien planen vorausschauend. Sind die Karten aber erstmal gekauft, kann Papa zum Bowling, Mama zum Badminton, während die Kinder im Abenteuer Dschungelland Frösche und Skorpione besuchen. Dann noch einen kurzen Abstecher ins Bistro oder in die Lesung und abends treffen sich dann alle beim Auftritt von Drangsal und denken wahlweise an die Vergangenheit oder an die Gegenwart. So wird der Besuch des Weekenders zu einem Wellness-Festival-Trip – völlig ohne Dixi-Schlamassel und vorehelichem Sex, aber dafür mit Cleopatra-Milch-Öl-Aromabad.