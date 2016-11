Wann? 02.–04.06.

Wo? Flughafen Mendig / Nürnberg, Franken

Wie groß? 89.250 / 60.000 Besucher

Welcher Sound? Rock und alles, was damit zusammenhängt

Vibe? Von außen betrachtet wirken Rock am Ring und Rock im Park wie durchschnittliche Kleinstädte des Rock. Schaut man genauer hin, zeigen sich auch die ganzen Beziehungen und Eigenheiten, die Kleinstädte so liebenswürdig machen. Für seine regelmäßigen Bewohner sind die Festivals sowieso der schönste Ort der Welt – egal wie widrig die Wetterbedingungen auch sein mögen.

Sehenswürdigkeiten? Rock am Ring und Rock im Park entwickeln Jahr für Jahr faszinierende Eigendynamiken. Dank dafür gebührt in allererster Linie seinen Besuchern. Langjährige Fans identifizieren sich mit den Festivals, seinen Machern und seinen Bands und tragen ihrerseits selbst viel Hingabe und Kreativität zum Gelingen und der Einzigartigkeit des Großen und Ganzen bei. Das klingt unglaublich, macht Rock am Ring und Rock im Park aber sehr besonders.