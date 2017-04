Eigentlich hatte das Jazz-Festival noch Ende 2016 stattfinden sollen, wurde dann aber zeitlich nach 2017 verlegt und in Riviera Pop umbenannt. Das Festival, welches zwischen dem 19. und 21. Mai am Weissenhäuser Strand hätte stattfinden undund vielen mehr eine Bühne hätte bieten sollen, wurde nun abgesagt. Als Begründung geben die Festivalbetreiber im Newsletter an, dass das Konzept »ein familienfreundliches Festival (...) zu etablieren, das (...) auf charmante Weise Kurzurlaub und gute Musik zusammenbringt« nicht den Zuspruch gefunden habe, der erhofft worden war und die Vorverkäufe extrem hinter den Erwartungen geblieben sein.