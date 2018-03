Klatschen, Synthies, Dam-Di-Di-Dam-Chöre – so richtig können wir uns noch nicht entscheiden, ob der neue Song von Rivers Cuomo nun gute Laune verursacht oder nicht doch ein klein wenig nervt. Das Stück ist ein putziges Liebeslied, Cuomo versichert seinem Gegenüber, es sei seine »Medicine For Melancholy« und singt: »We’ve got that friday feeling / can I hang out with you for a bit?« Na gut, das ist schon eher süß und eher wenig nervig. Und dass Rivers Cuomo eh ein recht charmanter und humorvoller Typ ist, beweist er ja immer mal wieder.