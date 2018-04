Beflügelt durch eine Szene in Ingmar Bergmans surrealem Existenzialismus-Drama »Persona«, erhielt der jüngste Output von Rival Consoles seinen Namen und seine inhaltliche Ausrichtung entsprechend der im Film thematisierten Dissonanz zwischen Selbstwahrnehmung und dem Bild, das die Welt von uns hat. Auch das Cover versucht dahingehend eine Zweiteilung deutlich zu machen, die zwar keinerlei tiefer gehende Bedeutung für den Klang dieser Scheibe birgt, wohl aber für ihren abstrakten Kern, ihre Mythologie. Dieser zufolge werden von der dynamischen Produktion Hörprozesse in Gang gesetzt, an deren Ende das Ausheben neuer Emotionen steht. Einfach ausgedrückt: Der Typ hat noch mehr Effekte und noch mehr Spuren zusammengepackt, seinen Sound satter und tiefer gestaltet, dabei aber ein gewisses Understatement gewahrt.



Das ist kein leichtfertiges Versprechen – kann man aber guten Gewissens so stehen lassen. »Persona« macht alles richtig, was schon 2015 auf »Howl« für Gänsehautmomente sorgte. Ineinandergreifende Texturen vom Kaliber eines »Phantom Grip« hört man im gegenwärtigen IDM-Sektor nicht alle Tage, während »I Think So« dank funkelnder Melodiebögen das Bedürfnis nach elektronischen Glückserlebnissen ähnlich zu stillen vermag wie »Dreamer’s Wake« mit seinem träge, fast schon traurig raunenden Tenor. Den Tracks mangelt es dabei weder an tonaler Ausdruckskraft noch an stimmungsvollen Atmosphären. Auf der Höhe seines Schaffens projiziert Ryan Lee West dann noch den entrückend räumlichen Techno von »Hidden« in brillanten Farben aufs Trommelfell und beschließt mit einem zarten »Fragment« sein bis dato bestes Album.