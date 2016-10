Selbst wenn man mit der Musik nichts anfangen könnte, wäre diese prächtige »Communication«-Ausgabe von Karl Bartos eine lohnende Anschaffung. So müssen Box-Sets gemacht sein!



Hier hat man mehr auszupacken, als strebsame Kleinkinder an Heiligabend. Neben dem regulären Album auf Vinyl, beinhaltet die »Communication«-Box einige Drucke, ein Poster, Singles, eine USB-Card und noch einiges mehr. Auf 1000 Stück limitiert ist diese Luxus-Ausgabe des ersten Soloalbums des ehemaligen Kraftwerk-Mitglieds und das besondere Extra kommt in Form eines handsignierten Photoprints.



Auch die musikalische Handschrift des Albums ist unverkennbar. Von Sommer 2002 bis Januar 2003 produziert, klingt in den Synthesizern und Stimmeffekten der charakteristische Kraftwerk-Klang der ausgehenden 70er nach. Das Konzeptwerk widmet sich dem Wesen von Medien und Kommunikation, wagt einen Ausblick auf zukünftige Lebenswelten. Mit einem Jahrzehnt Abstand darf Bartos so manche Prognose als zutreffend verbuchen, etwa wenn er im Opener den beginnenden Siegeszug der Smartphone-Kamera behandelt: »The camera is gonna be your best friend.« Ja, stimmt. Das geht heute offenbar vielen so.



Piktogramme spielen eine zentrale Rolle für »Communication«. Sie vermitteln komplexere Informationen anhand einfacher, aufs wesentliche reduzierter Symbole. Sie finden sich im Album Artwork ebenso wieder, wie auf den Covern der beiden in der Box enthaltenen Singles.