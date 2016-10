Die Comics von Egon Forever dürfen in keiner Intro-Ausgabe fehlen. Kürzlich fragte uns das Topchecker-Strichmännchen, ob es für uns auf ein Konzert der von ihm hoch geschätzten Regina Spektor gehen könnte. Zum Dank zeichnete es uns seine Erfahrungen von der Show auf dem New Fall Festival in Stuttgart am vergangenen Samstag.





Geschrieben am

01. November 2016, 13:55