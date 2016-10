Red Fang machen es gleich doppelt spannend. Neben dem Konzert im Luxor steht auch noch die Veröffentlichung des neuen Albums »Only Ghosts« vor der Tür. Das ist das bislang vierte Album Red Fang machen es gleich doppelt spannend. Neben dem Konzert im Luxor steht auch noch die Veröffentlichung des neuen Albums »Only Ghosts« vor der Tür. Das ist das bislang vierte Album der Stone-Rock-Band , die sich seit ihrem selbst betitelten Debüt mit eigenem Sound und oft humorvollen Texten einen festen Platz in der Szene erspielt haben.

Das Konzert wurde von der Essigfabrik in das wesentlich kleinere Luxor verlegt. Die anfängliche Angst, es könne viel zu voll werden, verfliegt schnell und statt Smartphones in die Luft zu halten, streckt das bärtige und Lederjacke-trangende Publikum lieber die Pommesgabel in die Luft.



Für ihren Opener vertrauen Red Fang, wie so häufig, auf »Wires« und liefern damit einen super Auftakt. Das Publikum ist noch ein bisschen schüchtern und braucht ein paar Songs, um sich aufzuwärmen. »No Hope« schafft dann aber Abhilfe und macht die Leute ganz heiß. Das nutzt die Band aus Portland gleich aus und kündigt mit den Worten »We wrote a couple new songs.« simpel an, dass nun Kostproben des neuen Albums folgen. Man wirft sich gegenseitig prüfende fragende Blicke zu: »Und, gefällt's dir?« Den meisten gefällt’s, man sieht viele dankbar in Richtung Bühne lächeln.