Aktuell drängt sich der Verdacht auf, dass gerade unzählige neue junge Indie-Rock-Bands wie Pilze aus dem Boden sprießen und schnell ansehnliche Erfolge vorweisen können. Razz aus dem Emsland gehören durchaus dazu. Ihnen gelingt mit »Nocturnal« im Vergleich zu ihrem Debütalbum eine reife Weiterentwicklung, die unverhohlen auf Indie-Tanzflächen schielt. Der melancholische Synthie-Opener »Paralysed« besitzt das dafür nötige Ohrwurmpotenzial, und auch »Could Sleep« ist ein Indie-Hit, wie er im Buche steht.Auf »Another Heart Another Mind«, einem den experimentellsten Songs auf dem Album, tun sich Razz mit den aktuell ebenfalls aufstrebenden Giant Rooks zusammen. Es entstand ein schmachtender Techno-Popsong, in dem sich die kräftig verzerrten Stimmen der beiden Sänger herzzerreißend die Seele aus dem Leib singen. Natürlich haben Razz noch Luft nach oben, Songs wie »By & By« fallen ab, dennoch fehlt nicht mehr viel, um in Sphären von Bands wie Interpol oder The National aufzusteigen.