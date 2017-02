Für mich hat sich eigentlich nicht so viel verändert. Ich fühle keinen Druck, sondern mache einfach das, was ich schon die letzten Jahre getan habe. Natürlich haben Menschen Erwartungen, aber wenn du dir darüber zu viele Gedanken machst, wird es die Art, wie man arbeitet, beeinflussen.

Um ganz ehrlich zu sein, wusste ich noch nicht mal, ob es eine Single wird. Die Version, die ihr hört, ist die vierte Version des Songs, da war es dann klar. Aber so einen Erfolg kann man nicht vorhersehen. Man muss die Musik einfach in die Welt entlassen und schauen, was passiert. Euch in Deutschland hat das Stück dann glücklicherweise richtig gut gefallen. Das war der Startpunkt, von dem aus sich das Lied im Rest von Europa verteilt hat.

Deine Single »Human« war in Deutschland monatelang an der Spitze der Charts. Konntest du im Vorfeld spüren, dass der Song so ein Hit wird?

Du kommst musikalisch aus dem Underground, bist lange auf selbst organisierten Jungle-Shows als MC aufgetreten. Ich kann mir vorstellen, dass man dir mittlerweile bei Business-Meetings oder in Venues anders begegnet, als damals.

Ja, ein bisschen (lacht). Für mich fühlt es sich aber auch eher so an, als sei das Interesse an meiner Musik schrittweise gestiegen. Ich mag es noch immer sehr, in kleinen, dreckigen Bars aufzutreten. Da komme ich her, aus einer Szene, die einfach selbst Dinge auf die Beine stellt und in der man sich seine eigene Fanbase aufbaut. Ich bin sehr glücklich damit, wo ich inzwischen stehe, aber man sollte auch seinen eigenen Hype nicht zu ernst nehmen. Das ist ein Fehler, den viele Künstler machen.





Das stelle ich mir schwer vor, wenn dir täglich jemand sagt, dass du der heiße Scheiß bist.

Die Musikindustrie ist heute so unbeständig, da kannst du dich nicht auf einen einzigen Hit verlassen. Davon wirst du nicht den Rest deines Lebens satt werden. Wir leben nicht mehr in den 90ern, wo du mit einer Single Millionen Pfund verdienst. Heute muss man sich über Langlebigkeit Gedanken machen. Ich bin niemand, der sich nur über das nächste Lied Gedanken macht, sondern ich denke immer an ein komplettes Album. Und an die Fans, die mir hoffentlich ewig treu bleiben.





Hast du diese Fanbase über die Jahre mitgenommen? Sind da noch viele Fans aus deiner Frühphase als MC bei?

Ich sehe Leute bei den Konzerten mit alten T-Shirts oder sie bringen mir Mixtapes von 2009 mit, von denen noch nicht mal ich eine Kopie besitze, um sie unterschreiben zu lassen! Diese ersten paar tausend Fans sind also immer noch da, was mich sehr glücklich macht.



Nutzt du soziale Medien, um mit deinen Fans in Kontakt zu bleiben?



Ja, manchmal. Das Internet ist ein sonderbarer Ort, es gibt manchen Leuten eine Plattform, denen man besser keine geben sollte. Es ist zwar nett, dort Menschen hallo zu sagen, aber im echten Leben sind mir solche Unterhaltungen doch lieber.