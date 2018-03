Nachts, wenn man im Bett liegt, kommen die Gespenster. Josh Homme und seine Band Queens Of The Stone Age hat diese Angst aus Kindertagen zusammen mit Regisseur Liam Lynch nun in einem wundervoll absurd animierten Video umgesetzt. Im Clip zu »Head Like Haunted House« liegt Sänger Homme unter der Bettdecke und wird von allerlei Spukgestalten heimgesucht. Neben Skelett-Figuren sind auch Außerirdische und sogar ein untotes Einhorn dabei.



Das Lied zum ausgeflippten Video zeigt die Band ganz bei ihren Stärken. Queens Of The Stone Age klingen hier druckvoll und straight wie man es sich von ihnen wünscht. »Head Like A Haunted House« stammt vom aktuellen, 2017 veröffentlichten Album »Villains«.