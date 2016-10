In Zeiten, in denen die freie Toilettenwahl für Transgender vielen US-Amerikanern mehr aufstößt als die Präsidentschaftskandidatur von Donald Trump, sind queere Bands wie PWR BTTM umso wichtiger. Ben Hopkins und Liv Bruce, die das vokal- und geschlechtslose Queer-Punk-Performance-Konstrukt PWR BTTM betreiben, lernten sich am College in New York kennen, weil sich beide für Drag- und DIY-Kultur interessierten. In der hitzigsten Welle der Toiletten-Debatte veröffentlichen sie ihr Debütalbum »Ugly Cherries«, was die einen auf die Palme und die anderen in die Clubs bringt.Diese Dialektik drehen Hopkins und Bruce auch gerne mal auf links: »We can do our make-up in the parking lot. We can get so famous that I might get shot. But right now I’m in the shower.« Das Spiel mit den Identitäten und Stimmungen macht »Ugly Cherries« unglaublich dynamisch. Ihr Ziel ist es, Räume zu schaffen, in denen sich ausnahmslos jeder wohlfühlen kann. Sie bewegen sich dabei zwischen Courtney Barnett, Bikini Kill und den Allah-Las. Selbstironie und Glitzer sind ihre wichtigsten Komponenten.