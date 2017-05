Ganz ignorieren lässt sich die Queer-Thematik nicht, wenn man über das Zweitwerk von Ben Hopkins und Liv Bruce spricht. Nicht nur, um deren Gebrauch von geschlechtsneutralen Pronomen zu verstehen, wenn es zum Beispiel in dem fast nur von ruhigen Basslinien getragenen »Kids’ Table« um Gott geht. Sondern auch, um die Inhalte von »Pageant« kontextualisieren zu können, die Zweifel am eigenen Ich und die von außen entgegengebrachte Intoleranz (»LOL«, »Sissy«). Und so sehr esauch gelingt, in ihren kleinen Geschichten den Humor nicht zu verlieren (eine Fähigkeit, die Against Me! und Laura Jane Grace abgeht), wenn sie beispielsweise einfach einen augenzwinkernden College-Rock-Song über unbeantwortete Textnachrichten raushauen – so emotional und universell gültig sind ihre Songs dann eben letztendlich auch. Einige werden sich in einer zum Weinen schönen Ballade über den Hass auf den eigenen Körper wie dem Titeltrack zwar seit dunklen Teenager-Tagen nicht mehr wirklich wiederfinden können. Aber wie Hopkins in »LOL« selbst sagt: »When you are queer, you are always 19.« All denen, die genauso fühlen, kann »Pageant« Hoffnung und Selbstbewusstsein geben. Zu Zeiten Trumps vielleicht so wichtig wie lange nicht mehr.