Spaciger Art-Rock und funkelnder Disco verglimmen auf »High Bias« zu einem heiser-melodiösen Noise-Rock, der in seiner schnodderigen Abgeklärtheit an vergnügliche Gitarrenexperimente der späten 1960er erinnert. Man kann The Stooges oder MC5 bemühen, um die aufgeregte Attitüde des sechsten Albums von Purling Hiss aus Philadelphia, Pennsylvania zu beschreiben. Krachende, elektronische Gitarren und ein lieblich monotones Schlagzeug umranden die hallenden Vocals im Stile eines Kurt Vile und ergießen sich schließlich in einen ungewohnt dichten Jam im Lo-Fi-Format. Der Fuzz ist hier nicht Handwerk, sondern Kunstform. Das und psychedelische Madness finden zu einer Breitbeinigkeit zusammen, die stellenweise exaltiert wirken mag, doch schließlich dem Duktus der neun Tracks gerecht wird. Denn die Songs sind stets auf den Punkt, hellwach und zu keinem Zeitpunkt verkatert oder lieblos.