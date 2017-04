Mit Primavera als Bars und Primavera als Barris, stehen in diesem Jahr wieder zwei bekannte Ableger des Primavera Sound auf dem Programm.Beim Primavera als Bars werden zwischen dem 3. und 25. Mai vordergründig lokale Bands wie Donallop in kleineren Austragungsorten auftreten. Es sind allerdings auch Musiker aus dem Ausland wie etwa die belgische Punkband Cocaine Piss mit am Start.

Das Primavera als Barris läuft einen Tag später an, endet aber ebenso am 25. Mai. Jeden Donnerstag wird an einem anderen, größeren Austragungsort eine Auswahl an Konzerten diverser Band wie The Crab Apples oder Elmini zu hören sein.