Wie lange sich Preoccupations wohl noch mit der Kontroverse um ihren ehemaligen Bandnamen Viet Cong herumplagen müssen? Viel zu lange, sollte man nach dem Hören des zweiten Albums »Preoccupations« meinen. Im April dieses Jahres wurde aus Viet Cong Preoccupations, ein Name, der sich auch mit dem zweiten Album der Band einprägen soll. War das Debütalbum im Januar 2015 schon selbstbetitelt unter dem ehemaligen Bandnamen veröffentlicht worden, erscheint das zweite nun einfach neu selbstbetitelt als »Preoccupations«. Und dieses zweite Album des Garage-/Punk-Quartetts aus Calgary schreit förmlich nach Herzschmerz, Leid und Trauer. Schon der zweite Song »Monotony« krächzt an allen Ecken und Enden und löst sich am Ende mit der Zeile »Get the hell out of the street« doch noch von Dur nach Moll auf. War das Debüt noch euphorisierend und etwas mehr auf den Moshpit ausgelegt, geben sich Preoccupations nun gänzlich der lethargischen Düsternis hin. Und die ist so bittersüß, das sie wie in »Zodiac« schon wieder in Pogo-Stimmung ausartet. Mit den eher melancholischeren Songs »Forbidden« und »Sense« schaffen es Preoccupations aber dann endgültig, den Hörer davon zu überzeugen, dass sie mit dem Namenswechsel auch eine musikalische Weiterentwicklung vorgenommen haben. Und die fühlt sich für die Summertime Sadness 2016 genau richtig an.