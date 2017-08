Wer wie wo nominiert ist, könnt ihr Wer wie wo nominiert ist, könnt ihr hier noch einmal nachlesen. Tja, wie schon erwähnt: Da hätten wir uns etwas mehr Wagemut gewünscht – trotzdem ist das im Vergleich zum Echo natürlich Jammern auf hohem Niveau. Und das sagen wir jetzt nicht, weil wir diesmal nicht nominiert sind (Im letzten Jahr waren wir mit unserem »Warum seid ihr so scheiße leise« Titel nominiert) ...

Bei der Premiere des Preis für Popkultur im vergangen Jahr sorgte der von uns hoch geschätzte Bernd Begemann als Moderator für herrlich anarchistische Bühnenmomente. So sah es die eine Seite. Die andere war nicht so glücklich über seinen Stil, der eben oft mit einer professionell aufgezogenen Awardshow kollidiert. Die Wahrheit liegt wohl irgendwie in der Mitte, denn der neu gegründete Verein zur Förderung der Popkultur e. V. hatte im Vorfeld verkündet, man wolle bloß keine gewöhnliche, öde Show. Das hatte man bekommen. Andererseits litt man eben auch mit, wenn Begemann einer Gewinnerin oder einem Gewinner über den Mund fuhr, weil die Zeit drängte. Deshalb wundert es nicht, dass in diesem Jahr neue Gesichter durch den Abend führen werden. Die Wahl fiel auf Hadnet Tesfai – bekannt von MTV, ZDFkultur, ARTE und Pro Sieben – sowie Radio-Fritz-Moderatorin Claudia Kamieth. Eine sehr gute Wahl finden wir – und hoffen drauf, Bernd trotzdem auf einen Drink zu treffen.Die zweite Verleihung findet nun am 8. September statt, erneut im Berliner Tempodrom. Wie schon im Vorjahr wird es viele Live-Auftritte geben, bei denen jede Band ca. eine Viertelstunde Bühnenzeit bekommt und deshalb mehr als ein Song pro Nase drin ist. Mit dabei in diesem Jahr: Joy Denalane mit dem TKVR! Ensemble, Kraftklub, Lambert, Marteria, Mine & Fatoni, Van Holzen und Zugezogen Maskulin.