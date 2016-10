Oscar Powell gräbt für seine Debüt-LP eine Menge rumpelige, unsauber geschnittene, historische Punkrock-Samples und Vocal-Schnipsel aus und kombiniert sie mit experimentellen digitalen Sounds und Störgeräuschen, knarzenden Filter-Sounds und ab und an sogar einer gewissen Alan Vega-Unnahbarkeit. Die Bearbeitung erfolgt natürlich auf absolut zeitgemäßem und äußerst geschicktem Wege mit modernster Studio-Technik, was den dabei entstandenen Tracks eine beeindruckend klare und besonders »aufgeräumte« Ästhetik verleiht. Seine Musik ist dadurch samt aller Schrabbelpunk-Attitüde sozusagen das Gegenteil von Lo-Fi und verfügt zudem trotz aller vordergründig holpernden Rhythmus-Konstruktionen über eine große Tanzbarkeit. Das ist kein Wunder, denn der Mann aus London betreibt seit Jahren das experimentelle Dance-Label Diagonal mit Künstlern wie Russell Haswell, Container oder Not Waving. »Sport« beeindruckt aber nicht nur mit seinem hohen Wiedererkennungswert, sondern rockt auch einfach wie verrückt.