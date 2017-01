Manchmal hat man einfach Glück, manchmal passt eine Stimmung perfekt in eine Zeit, manchmal greift man als Musiker an die richtigen Regler. Und manchmal sollte man es dabei auch belassen. Schon als bekannt wurde, dass Post Malone , der ein wirklich entspannter Dude ist, nach einem Internet-Hit bei Republic Records unterschrieb, war ein kommerzieller Sound zu erwarten. Dass die Platte letztlich so blutleer und glattproduziert ausfällt, hatte man hingegen nicht kommen sehen.Ein bisschen steht Post Malone zwischen den Stühlen, zumindest, wenn man sich seine Videos mit Akustik-Versionen von Bob Dylan-Songs anschaut und er anschließend mit schwarzen Vans durch die Wüste brettert. Dafür musste sich der White Boy von seinen farbigen Kollegen so einiges anhören, die sich von ihm verarscht fühlten. Jetzt wirkt es so, als würde er ihnen nur zu gerne zustimmen, indem er mit Justin Bieber auf Tour geht und sogar Tracks wie »Deja Vu« auf seinem Album unterbringt. Von Street Credibility zeugt das nicht gerade. Auch wenn die Hooks ziemlich ausladend geraten sind, hält seine dünne Stimme dem selten stand. Ganz abgesehen davon, dass es sich dabei oft um nicht mehr als eine Anreihung von Klischees handelt. Post Malone trinkt manchmal zu viel, hat Beziehungs- und ein kleines Drogenproblem. Aber anstatt hierzu wirklich etwas zu sagen, reicht es ihm, all diese Dinge bloß aufzuzählen. Auch musikalisch geht es bei ihm wirr bis willkürlich zu. Eine Platte, die man getrost liegen lassen kann.