Popsalon Osnabrück 2018

Im ersten Jahr stand das Clubfestival in Osnabrück noch auf wackeligen Beinen. Ein kleines Projekt mit der Unsicherheit, ob es die Erstausgabe überhaupt überstehen würde. Hat es aber. Die zweite, dritte und vierte auch – 2018 feiert es nun die achte Ausgabe. Kuratiert von der Agentur Zukunftsmusik, packt das Festival hoch gehandelte Newcomer neben bereits etablierte und geliebte Künstler in ein Festivalprogramm und lässt Besucher nebenbei die Osnabrücker Innenstadt besser kennenlernen. Erneut laden das Haus der Jugend, die Kleine Freiheit und die Lagerhalle zu sich ein und bieten ein Wechselbad von Indie-, Pop-, Rock-, HipHop- und Electro-Sounds. Nachdem das Event in den vergangenen Jahren ausschließlich aus musikalischen Programmpunkten bestand, wird es in diesem Jahr mit Lesungen angereichert.