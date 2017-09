Sehr praktisch, so ein Abo. Einmal zahlen, der Sitzplatz ist sicher und das Kulturprogramm lässt sich schon Wochen im Voraus ganz genau planen. Kein Wunder, dass es in Theatern, Opern- und Konzerthäusern so erfolgreich ist. In Dortmund kann man seit über zehn Jahren nicht nur Klassik abonnieren, sondern auch Popmusik. Hier haben schon Acts wie Charlie Cunningham, Get Well Soon, Aurora oder Mighty Oaks in besonderer Atmosphäre und bei bestem Sound gespielt.