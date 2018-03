»Die einzige Konstante in meiner Musik«, sagt Wallis Bird, »ist, dass sie sich ständig weiterentwickelt.« Und genauso ruhelos wie ihre Musik ist auch die gebürtige Irin selbst: Ihr Leben lang zieht sie schon von einer Stadt zur nächsten, der Musik hinterher und schließlich nach Berlin – in die Clubs und um die Häuser. Mitte April geht es auf die Bühne des klassischen Konzertsaals in Dortmund. Zwischen Sinfonie- und Kammerkonzerten bietet das Konzerthaus Popkonzerte im Abo und öffnet damit die einzigartige Akustik des klassischen Konzertsaals für populäre Musik.

Wir verlosen 1x2 Tickets für das Konzert von Wallis Bird am 13. April im Konzerthaus Dortmund. Viel Glück!