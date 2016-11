»Popmusik in bester Akustik« will das Konzerthaus Dortmund mit seinem Pop-Abo bieten. Platz auswählen, in den Konzertsesseln versinken und die musikalische Vielfalt genießen. Mitte November beginnt die neue Spielzeit mit einem Sonderkonzert der Tindersticks . Mit ihrem schwermütigen Pop, getragen von melancholisch schwelgenden Streichern, haben sich die Briten schon Anfang der 1990er Jahre gegen den damals so erfolgreichen Britpop gestemmt und ihren bis heute aktuellen Stil somit gefunden.