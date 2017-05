Tracks wie zarte Schäfchenwolken und blauer Himmel, aber auch wie Donnergrollen und aufziehende Gewitter – der Name vons neuem Album schreit geradezu danach, zu Sound-Metaphern verarbeitet zu werden. Im Opener »30000 Megatons« beobachten wir beispielsweise, wie die ersten grauen Schleier den Himmel zuziehen: Zu flächigen, ätherischen Pads und Synthies gesellt sich ein Knarzen, eine verzerrte Gitarre kündigt die Atombombe an, die, wie Leadsänger Nick Allbrook ins Mikro haucht, wir sowieso schon längst verdient haben, angesichts dessen, wie wir miteinander und mit dem Planeten umgehen. Das Album bündelt das Poppigste, was Pond bisher zu bieten hatten, zu einem geschmeidigen Ganzen, während es die Freude am musikalischen Schabernack zwar etwas zügelt, aber nicht gänzlich verbannt. »Paint Me Silver«, eines der Highlights mit seinem Zuckerwatte-Synthie-Loop, erinnert etwas an das letzte Album des Pond-Freundes, Ex-Mitglieds und aktuellen Produzenten Kevin Parker, »A/B« zerfetzt ganz wie in alten Tagen Gitarrensaiten und Drums, und der Titelsong ist, wie viele andere Tracks des Albums, einfach sphärische, kondensierte Lieblichkeit zum Reinlegen. Die Australier haben beschlossen, beim Sound dieses Mal ein bisschen planvoller vorzugehen , und das steht ihnen ausgezeichnet.