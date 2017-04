Zwischen den üblichen verrückten Ideen und einer Menge Studio-Sitzfleisch haben Pond aus aktuellen kosmischen Strömungen ihr siebtes Album »The Weather« herausgemeißelt. Kira Schneider sprach mit Jay Watson eine halbe Stunde lang dann allerdings doch nicht nur über das Wetter.





Obwohl sie sich in ihrem Psych-Kern ähnlich sind, unterschieden sich die zwei Band-Geschwister immer im Wesen. Zu Tame Impalas einsiedlerischem Tüftler waren Pond der Klassenclown, der sich für keinen Quatsch zu Schade ist, bekannt für musikalische Anarchie, gefühlte zwanzig Songs in einem einzigen und für ihr schepperndes, vor Ideen und Klamauk nur so triefendes Wirrwarr von Musikuniversum. Nun erscheint aber bald »The Weather«, Ponds siebtes Album und es scheint, als wehte der Wind nun anders. »Das klingt vielleicht klischeehaft, aber es ist etwas erwachsener, als die vorherigen Alben«, sagt Jay Watson zaghaft nach einigem Überlegen. »Wir haben kein Zeug mit reingenommen, nur weil wir dachten, dass es witzig ist, auch wenn es nicht gut klingt. Das haben wir früher immer gemacht. Wir haben sozusagen zum ersten Mal selbst aussortiert.«



Die Grenzen zwischen den zwei australischen Bands Pond und Tame Impala verlaufen so fließend, dass man Mühe hat, dem Hin und Her zwischen den Mitgliedern zu folgen: Pond-Leadsänger Nick Allbrook war einst Tame Impalas Bassist, bis Cam Avery , seiner Zeit Drummer bei Pond, diesen Platz einnahm, während Ponds Jay Watson die Gitarre bei Kevin Parkers Tame Impala spielt. Der wiederum war früher mal für die Drums bei Pond zuständig und Tame Impalas Drummer Julien Barbagallo spielte Bass bei Pond. Alles klar?

Die Mischung macht’s: Einer der schillerndsten und ohrwurmträchtigsten Tracks, »Paint Me Silver« wurde beispielsweise aus einem Todd-Rundgren-Sample geboren. »Sunshiney with a tiny bit of wishfulness in it«, so beschreibt Jay Watson den Loop, der sich aus einem verlangsamten Songschnipsel ergeben hat, und singt ganz enthusiastisch seinen Werdegang vor. Die Band hat sich für »The Weather« ganz schön in die Soundtüftelei geschmissen, statt die Dinge einfach passieren zu lassen. »Wir haben ziemlich viel Zeit damit verbracht, es wirklich zu polieren«, erklärt Jay. Produziert wurde »The Weather« übrigens auch von Kevin Parker in seinem eigenen Studio in Perth, ebenso wie sein Vorgänger. »Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die neuen Tame Impala Tracks so hi-fi klingen, sondern daher, dass Kev einfach echt gut in der Produktion geworden ist. Ich weiß, die erste Assoziation ist immer: ›oh, klingt, als hätten sie ziemlich viel Geld da reingesteckt, klingt wie alle anderen‹, aber es sind immer noch wir, die das schreiben und aufnehmen. Leute in den großen Studios lernen das professionell, und wir haben bei Null gestartet, nach und nach irgendwas damit gemacht und natürlich sind wir jetzt besser geworden.«



Vielleicht rührt die Ambition, das Scherzhafte etwas beiseite zu lassen, auch vom besonnen Thema des Albums. Von Perth als postkoloniale Stadt mit all der Problematik, die ihr als solche innewohnt, handelt »The Weather«, aber nicht nur das. »Ja, es geht auch um die Stadt, um das soziale und politische Klima«, erläutert Watson. »Aber es geht auch um das, was momentan überall in der Luft liegt.« Vor einem Jahr haben Pond die Platte aufgenommen; am Tag des Wahlsiegs von Trump in den USA veröffentlichten sie spontan »30000 Megatons«, ein hypnotisches, erst luftiges, dann zunehmend bedrohliches Ungetüm aus Synths und E-Gitarren, das von einer nahenden atomaren Bedrohung kündet. »30000 megatons is just what we deserve«, singt Nick Allbrook, und »We’re baser than the base, deaf and dumb and blind.« Pond spielen auf hübsche, wohlorganisierte Städte wie Perth an, die relativ ungerührt vor sich hin gedeihen, ungeachtet sozialer Ungerechtigkeiten und der eigenen, problematischen Geschichte, auf der ihr Fundament ruht. »Es schwirrte uns auch im Kopf herum, dass die progressive Welt derzeit einfach rückwärts geht«, ergänzt Jay. »Es herrscht eine Art von Hoffnungslosigkeit bezüglich Umwelt und Gesellschaft.« Ganz wie im echten Leben gibt es aber auch lichte Augenblicke: wenn Menschen einfach in all dem nur Mensch sein wollen. »I’m not an angel, I’m barely a man, I’m lonely but I’m here«, singt Nick in »Someone Sweep Me Off My Feet«.

Birgt Australien, und Perth insbesondere, eigentlich eine geheime Psych-Szene? Verdächtig viele gute Acts kommen dort her. »Ach...eigentlich sind wir nur ein paar Leute, die einander helfen, ihre Platten zu machen.« Anscheinend werden Watson und seine Freunde öfter darauf angesprochen. »Es ist eine relativ kleine Stadt. Auf diesen Alben haben teilweise Leute mitgewirkt, die ich kenne, seit ich 16 bin.« Witzigerweise liegt das Attribut ›psychedelisch‹, das sich von Reviews bis hin zu Pressetexten überall findet, der Band nicht wirklich nahe. »Ich glaube, Leute meinen eher die Ästhetik als den Sound. Wir haben nie darüber nachgedacht, psychedelische Musik zu machen«, berichtet Watson. »Es geht uns nur darum, Musik zu machen, die für uns wild und verrückt klingt.« Eine Anspruch, den man nur gutheißen kann und der definitiv auch für das neue Album gilt. »The Weather« mag etwas veredelter sein, als man es von Pond gewohnt ist, aber der rote Faden ist nur angenehm dünn und faserig, und sollte niemanden verschrecken. »Wir hätten einen Haufen Zeug machen können, um es für mehr Leute genießbar zu machen. Es schwimmt immer noch alles im Delay«, lacht Jay. »Wenn das unser Versuch gewesen wäre, im Radio zu landen, dann hätten wir aber einen verdammt schlechten Job gemacht.«