»Platten vor Gericht« – Deine Chance

So einfach wie Platten vor Gericht selbst funktioniert auch die Qualifikation für die Jury. Zehn Juroren beurteilen bei PvG jeden Monat zehn Alben mit kurzen Kommentaren und einer Benotung von 0 – 10. Das Album mit dem besten Notendurchschnitt gewinnt. Die anderen folgen auf den Plätzen. Du kannst bisauf unserer Seitedeinen Tipp abgeben, welche Kandidaten aus dem laufenden Wettbewerb in der Februar-Ausgabe des Introbelegen werden. Und zwar in der richtigen Reihenfolge. Wer dem Endergebnis am nächsten kommt, komplettiert im März-Heft #260 die Jury.1. Gisbert zu Knyphausen »Das Licht dieser Welt«2. Julien Baker »Turn Out The Lights«3. Dillon »Kind«Das Rennen gemacht hatte Christian Mählitz. Er sitzt in der Jury der Ausgabe #259. Für die #260 haben wir wieder eine bunte Runde von Produzenten, Songwriterinnen und Bands als Jury versammelt. Hier sind die Alben, über die die Juroren gerade abstimmen:



Eminem »Revival«

Calexico »The Thread That Keeps Us«

WhoMadeWho »Through The Walls«

Noel Gallagher's High Flying Birds »Who Built the Moon?«

Björk »Utopia«

N*E*R*D »No One Ever Really Dies«

Glen Hansard »Between Two Shores«

Shame »Songs of Praise«

Starcrawler »Starcrawler«

Fever Ray »Plunge«



1. Glen Hansard2. Fever Ray3. ShameBei gleichem Tipp entscheidet: Wer ihn früher abgibt, gewinnt. Tippt niemand die ersten drei Alben in der korrekten Reihenfolge, gewinnt derjenige, der sie zuerst in falscher Reihenfolge mit einem Treffer angegeben hat. Schafft auch das keiner, kommt zu Jurywürden, wer alle drei in komplett falscher Abfolge zuerst getippt hat. Und so weiter.Wenn es dir gelingt, in die Jury zu kommen, kannst du erst nach frühestens zwölf Monaten wieder mitmachen, und natürlich brauchen wir im Fall deiner Teilnahme deinen richtigen Namen und deinen Kontakt, um dir die Alben, die du kommentieren sollst, zukommen zu lassen.Und jetzt – viel Glück!