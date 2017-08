Wir haben wie immer die wichtigsten Veröffentlichungen der Woche für euch gehört. Diesmal mit The War On Drugs, Iron And Wine, EMA, u.v.m.

Iron And Wine »Beast Epic« (Sub Pop / Cargo)

»Beast Epic« erwächst durch gezielte Reduktion zu einnehmender Größe, die selbst beim Schlagzeug, Klavier oder den kurzen Streichereinsätzen mit klugem Verzicht glänzen kann. Die famose erste Single »Call It Dreaming« weist schon ungefähr den Weg dorthin, wo legendäre Alben irgendwann mal eingereiht werden. Oder wie »Beast Epic« erwächst durch gezielte Reduktion zu einnehmender Größe, die selbst beim Schlagzeug, Klavier oder den kurzen Streichereinsätzen mit klugem Verzicht glänzen kann. Die famose erste Single »Call It Dreaming« weist schon ungefähr den Weg dorthin, wo legendäre Alben irgendwann mal eingereiht werden. Oder wie Beam es mit eigenen Worten sagt: »This collection speaks to the beauty and pain of growing up after you’ve already grown up.«

Klaas Tigchelaar



EMA »Exile In The Outer Ring« (City Slang / Universal)

»Exile In The Outer Ring« ist bestimmt kein Hilferuf, nein. Der Moment der Haltung entsteht im Augenblick der subversiven Erkenntnis, in dem »Exile In The Outer Ring« ist bestimmt kein Hilferuf, nein. Der Moment der Haltung entsteht im Augenblick der subversiven Erkenntnis, in dem Erika M. Anderson schöpferische Obstruktion proklamiert. Bei allem programmatischen Anspruch oder der Konstruktion dessen kollabieren EMAs Noise-Arrangements regelmäßig zu einer schwer zu definierenden Eigenart. Vor allem leben die elf Tracks auf jedoch von den eingängigen Vocals Andersons, die durch eine entmenschlichte Apokalypse wehen.

Mathias Meis



Triggerfinger »Colossus« (Mascot / Rough Trade)

Neben einem Neben einem Ruben Block am Gesang, der sich die Stimmbänder gleichermaßen mit Whisky und Rotwein zu schmirgeln scheint, wird ganz promiskuitiv mit Einflüssen von Funk bis Western geflirtet. Selbst der einzige Akustik-Song »Afterglow« ist viel zu sexy, um es in die Playlists der großen Radiosender zu schaffen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlimm, wenn solch ein starkes Aphrodisiakum wie »Colossus« nicht in jedermanns Hände gelangt.

Jan Martens



Gogol Bordello »Seekers And Finders« (Cooking Vinyl / Sony)

Auf »Seekers And Finders« schleichen immer wieder balladeske Strukturen in den wilden Mix aus Punk und Roma-Musik. Frontmann Eugene Hütz versucht sich hin und wieder gar an glasklarem statt betrunken-röchelndem Gesang Auf »Seekers And Finders« schleichen immer wieder balladeske Strukturen in den wilden Mix aus Punk und Roma-Musik. Frontmann Eugene Hütz versucht sich hin und wieder gar an glasklarem statt betrunken-röchelndem Gesang . Das passt nicht nur zur Aussage eines Songs wie »Saboteur Blues«, sondern auch zur sehnsüchtigen Melancholie, die osteuropäische Musik häufig evoziert. In diesen Momenten können Gogol Bordello wirklich Gefühle wecken.

Jan Martens



Gordi »Reservoir« (Jagjaguwar / Cargo)

Wenn im Zusammenhang mit einer Platte Namen wie S. Carey und Jagjaguwar fallen, ist es kaum überraschend, dass hier Klänge aufkommen, die an

Dabei hört sich die Sängerin trotzdem mühelos und zurückgenommen an. Vielleicht ergibt sich daraus die unglaubliche Wirkung ihrer Musik. Elisabeth Haefs

Wenn im Zusammenhang mit einer Platte Namen wie S. Carey und Jagjaguwar fallen, ist es kaum überraschend, dass hier Klänge aufkommen, die an Bon Iver erinnern. Der Opener »Long Way« liefert mit opulenten Vocals einen passenden ersten Eindruck von der Platte: In ihre tiefe Stimme packt Gordi Nostalgie und Drama, ganz ohne pathetisch zu sein.

Queens Of The Stone Age »Villains« (Matador / Beggars / Indigo)

Mit »Villains« ist QOTSA eine verdammt gute siebte Platte gelungen, die hier und da tatsächlich mehr Tempo hat und tanzbar ist, aber niemals albern. Normaler Josh-Homme-Move: Nein, der Titel »Villains« spiele nicht auf Trump oder irgendwelche anderen fiesen politischen Entwicklungen ab, er klinge einfach gut. Mit »Villains« ist QOTSA eine verdammt gute siebte Platte gelungen, die hier und da tatsächlich mehr Tempo hat und tanzbar ist, aber niemals albern. Normaler Josh-Homme-Move: Nein, der Titel »Villains« spiele nicht auf Trump oder irgendwelche anderen fiesen politischen Entwicklungen ab, er klinge einfach gut. Und wenn er dazu auch noch »Just come and love me how, like the way you used to do« singt, kann man nur sagen: Aber sicher doch, für immer.

Paula Irmschler



Zimt »Glückstiraden« (Tapete / Indigo)

Erst seit zwei Jahren spielen Erst seit zwei Jahren spielen Zimt aus Augsburg zusammen, und die vermeintliche Unbekümmertheit, die jener kurze Reifeprozess mit sich bringt, macht ihr Debütalbum so wunderbar. Hier treffen sich Post-Punk und Lo-Fi-Pop zum polternden Stelldichein in einem Proberaum. Zimt verbinden ihre Einflüsse sehr charmant und wenn die Texte beizeiten etwas zu niedlich oder nach Poesie-Album klingen, verzeiht man es ihnen gerne.

Bastian Küllenberg



Action Bronson »Blue Chips 7000« (Vice)

Wegen seiner Verpflichtungen als TV-Koch und der Veröffentlichung seines ersten Kochbuchs hat der Rapper Wegen seiner Verpflichtungen als TV-Koch und der Veröffentlichung seines ersten Kochbuchs hat der Rapper Action Bronson aus Queens eine ganze Weile auf neue Musik warten lassen. Aber was lange reift, wird endlich gut. So wie Mr. Wonderfuls zweites Major-Release »Blue Chips 7000«, das – wie auch seine Küche – zwischen stilvoller Haute Cuisine und fettigem Fast Food rangiert. Spaß hat man bei diesem Brei aus Killerflow, Stoner-Attitüde und filmischen Oldschool-Beats allemal.

Sermin Usta



Liars »TFCF« (Mute / PIAS / Rough Trade)

Die erste Hälfte von »TFCF« von Die erste Hälfte von »TFCF« von Liars ist verschleppt, alles knarzt, gesampelte Akustikgitarren stolpern durch den Raum. Häufig wirkt alles kurz vor der Explosion, »within arm’s length« sozusagen. In der zweiten Hälfte übernimmt dann mehr der Bass, die Single »Cred Woes« bewegt sich in einer imaginären Tanzbarkeit. »No Tree, No Branch« mit seinem Piano ist nah dran an radiotauglichem Pop. Nah dran heißt in diesem Falle nicht so weit weg wie sonst. »Ripe Ripe Riot« beschwört in Andrews’ typischem Schamanismus.

Christian Steigels



Maya Jane Coles »Take Flight« (I/AM/ME / Skint / BMG / Warner)

In Rekordzeit avancierte

Henrik Hamelmann

In Rekordzeit avancierte Maya Jane Coles Anfang des Jahrzehnts zur Heilsbringerin der britischen Electro-Szene. Von ihrem einst als besonders avanciert beschriebenen Stil ist darauf nicht mehr viel geblieben, denn Coles changiert zwischen willenlosen Techno-Produktionen und bemüht schillerndem Electro-Pop hin und her. Möglicherweise hat man sich im Talent Coles’ geirrt und es vorschnell hochgejubelt, »Take Flight« ist eine ernüchternde bis enervierende Enttäuschung.