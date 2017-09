Wir haben wie immer die wichtigsten Veröffentlichungen der Woche für euch gehört. Diesmal mit The National, Cro, Alex Cameron u.v.m.

Cro »Tru« Chimperator / Groove Attack

Das monolithisch im Zentrum seines neuen Albums sitzende, über zwölf Minuten lange »Computiful« könnte seinen übertriebenen Auto-Tune-Einsatz zwar als satirisches Mittel

Viel besser stehen Cro die luftig-leichten Kopfnicker, diese eigene Mischung aus souligem Musiker-HipHop und gesprochenem Dream-Pop. Oliver Uschmann

Das monolithisch im Zentrum seines neuen Albums sitzende, über zwölf Minuten lange »Computiful« könnte seinen übertriebenen Auto-Tune-Einsatz zwar als satirisches Mittel zur Unterstreichung des Inhalts rechtfertigen, ist aber im Gegensatz zum zweiten Kernstück »Baum« ein einziges Ärgernis.

Alvvays »Antisocialites« Transgressive / Coop / PIAS / Rough Trade

Den besonderen Reiz von Alvvays macht weiter die Stimme von Sängerin Molly Rankin aus. In ihrem Gesang findet sich eine Mischung aus kühler Melancholie und trockenem Witz. Wie in der Single »In Undertow«, die mit den Zeilen »What's left for you and me? I ask that question rhetorically« abgeklärt das Ende einer Beziehung verarbeitet, oder im stoisch vor sich hin groovenden »Dream Tonite«, das gerade aufgrund des schlafwandlerischen Gesangs so spannend klingt.

Dominik Bruns



Motorpsycho »The Tower« (Stickman / Soulfood)

»The Tower« ist thematisch dem Turmbau von Babel gewidmet und verströmt seine Reize erst nach und nach. Es handelt sich hier nämlich um einen harten Brocken, der zehn Stücke auf 85 Minuten verteilt – und in der Summe wieder härter rockt. Das ist anstrengend, unbequem, kryptisch aber auch unfassbar unterhaltsam. So wie ein frühes Album von The Mars Volta. Wer hier dranbleibt, wird belohnt und in hart wirbelnden Stücken wie der Single »A.S.F.E« großartig durchgeschüttelt.

Kai Wichelmann



Razz »Nocturnal« (Long Branch / SPV)

Aktuell drängt sich der Verdacht auf, dass gerade unzählige neue junge Indie-Rock-Bands wie Pilze aus dem Boden sprießen und schnell ansehnliche Erfolge vorweisen können. Razz gehören durchaus dazu. Ihnen gelingt mit »Nocturnal« im Vergleich zu ihrem Debütalbum eine reife Weiterentwicklung, die unverhohlen auf Indie-Tanzflächen schielt. Natürlich haben Razz noch Luft nach oben, dennoch fehlt nicht mehr viel, um in Sphären von Bands wie Interpol oder The National aufzusteigen.

Helen von Daacke



