»1989« wirkt düster, stellenweise melancholisch – und hoffnungsvoll treibend zugleich. In dieser musikalischen Verarbeitungsschleife dringt am Ende dann also doch mehr Licht durch all das Grau. Und das ist auf vielen Ebenen erhellend.

Ein gewisses Moment des Untergangs war ja schon immer Teil des mehr oder weniger orchestralen Postrock von GY!BE , doch noch nie klang das irgendwie stinkwütende Gitarrenjaulen in Fusion mit den immer wieder an- und abschwellenden Streichern so merkwürdig triumphal wie auf »Luciferian Towers«. Als hörte man die Begleitmusik zu einer mörderischen und unbedingt erfolgreichen Revolution in vier Akten.

Anfang dieses Jahres war da dieser eine Song, den ich nicht mehr aus dem Kopf bekam: »Smoke Signals« von Phoebe Bridgers . In diesem Stück spooky Flüster-Folk ehrte die Amerikanerin Bowie und Lemmy und berührte mit einer sehr bildhaften und romantischen Textzeile: »And you must have been looking your me, sending smoke signals, pelicans circling, burning trash out on the beach.« Einer der Songs des Jahres. Jenes Stück eröffnet nun das Debütalbum der auch von Conor Oberst

(hier auch in einem Stück als Gast zu hören) hofierten Künstlerin und setzt die Qualitätsmaßstäbe hoch an.

Kai Wichelmann