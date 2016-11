Platten der Woche

Nachdem er mit A Winged Victory For The Sullen ein modernes Tanzstück vertonte, ist Adam Bryanbaum Wiltzie mit »Salero« wieder im Kino angekommen. Auch ohne Kenntnis des dazugehörigen visuellen Kunstwerks ist der »Salero«-Soundtrack für Liebhaber von Wiltzies Projekten ein zwingendes Ereignis; ein intensives Ambient-Meisterwerk von unbeschreiblicher Brillanz.

℗ 2016 Erased Tapes Records Ltd. under exclusive license from Salero Film, LLC

Schon wieder so ein Blasser? Was geht da eigentlich in England ab? Daher kam doch schon ein Space Dimension Controller, der streckenweise klang, als sei er Teil der zweiten oder dritten Detroiter Techno-Welle. Und dann wiederholt sich das Ganze ein paar Wochen später mit Romare. Der aus Irland stammende Archie Fairhurst verzauberte schon mit seinem ersten Output seine Hörer. Hier gibt es rein gar nichts zu mäkeln.

Rage Against The Machines Tim Commerford hat auch mit seiner neuen Band Wakrat nichts von der Härte und Dringlichkeit seiner Mission eingebüßt. Fakt bleibt jedoch: je beschissener die Zeiten und je desorientierender die Weltlage, desto fruchtbarer der Boden für wütende Musik. Und so können Freunde klanglicher Manifestationen der Unzufriedenheit fast dankbar dafür sein, dass sich der Strudel der Widerlichkeiten, dem sich die hassgrinsende Reaktion in Globalpolitik und Gesellschaft auf der Reise in die Sickergruben des Anstands hingibt, unaufhörlich schneller und zerstörerischer dreht.