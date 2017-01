Platten der Woche

℗ 2017 Roy Music, under exclusive license to Virgin Records, a division of Universal Music GmbH

»Life Without A Sound« ist keineswegs ein leises Album geworden, hält aber in den intensivsten Momenten lieber für einen kurzen Moment inne. Wo zuvor anschwellender Krach in mitreißendem Chaos ertränkt wurde, löst die Band nun öfter die Melodie-Versöhnung aus, ohne etwas von ihrem groovigen Krachmacher-Charme einzubüßen.

℗ 2017 Wichita Recordings Ltd., under exclusive license from Cloud Nothings.

»Wer gab mir den Befehl, mich ständig um mich zu drehen? Ich will die Route selber wählen«, lautet das Mantra auf dem Opener von »Soft Kill«, dem Rock-Anti-Rockalbum der Hamburger Band . Dem großen Thema »selbstbestimmter Künstler vs. die Welt« gilt es schließlich immer etwas Neues hinzuzufügen, denn wenn auch der Mensch gleich bleibt, verschiebt sich doch das Drumherum.

Vom Kerouac’schen Fernweh kommen die Japandroids

auf »Near To The Wild Heart Of Life« erst mal nicht weg: Der Titeltrack und Opener thematisiert die Hummeln im Arsch vor der Tour, »North East South West« führt die Rastlosigkeit unterwegs weiter – quasi wie Springfield und »Born To Run« damals, nur mit mehr Ahornsirup im Tourbus.