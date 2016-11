Platten der Woche

Wie jeden Freitag: Die wichtigsten VÖs für euch gehört. Diesmal mit Nosizwe, Friedrich Sunlight, Immanu El u.v.m.

Nosizwe »In Fragments« (Knirckefritt / So Real / Rough Trade)

Die 32-jährige Nosizwe wird gerne als Aktivistin, Mutter und Musikerin vorgestellt – stets in dieser Kombination. Das alles scheint man ihrer Musik auch anzuhören. Die ist politisch, informiert, »erwachsen«, warm und beatorientiert zugleich. Die in Norwegen und Südafrika aufgewachsene Politikwissenschaftlerin selbst nennt ihre Musik, die normalerweise in Oslo entsteht, »Electronic Soul«. So richtig passt diese Bezeichnung aber erst mit dem nun vorliegenden Debütalbum »In Fragments«. Wer karge, trockene Beats mag, aber auch keine Angst vor Saxofon oder Kontrabass und viel Stimme hat, der ist in der Welt von Nosizwe auf keinen Fall verkehrt.

Diverse »Pop Ambient 2017« (Kompakt / Rough Trade)

Vor einigen Monaten lachte ich wirklich laut über das Tumblr »All Male Panels«. Es bestand aus Diskussionsrunden, Expertentalks und ähnlichem, die, nun, nur aus Männern bestehen. Kurz darauf war ich darüber einfach verärgert. Die Tracklist von »Pop Ambient 2017« würde sich leider gut in dieser Reihe machen. Zwölf Stücke, neun Künstler, null Frauen. Kurator Wolfgang Voigt mixt Polka und Minimal, der Mann kann ungefähr alles und ist immer großartig. Aber dass er dafür kein Bewusstsein hat, ist wirklich traurig.

Friedrich Sunlight »Friedrich Sunlight« (Tapete / Indigo)

Als im Frühjahr dieses Jahres die Single »Nicht ans Meer« auf dem Augsburger Label Kleine Untergrund Schallplatten erschien, war sofort klar, dass man es bei Friedrich Sunlight mit einer Sensation zu tun hatte: ausgezeichnete, luftige Arrangements, eine Melodie zwischen komplexer Machart und sofort wirksamer Ohrwurmqualität sowie wunderschöne Harmoniegesänge. Auf der LP kriegt man nun endlich mehr davon: Zwölf Variationen makelloser Popmusik, die allesamt vom Wissen um das eigene Können geprägt sind, ohne dabei je protzig zu erscheinen.

Immanu El »Hibernation« (Glitterhouse / Indigo)

Immanu El gehörten schon seit ihrem Debüt eher zum verträumten und sphärischen Flügel der Postrock-Landschaft, fernab der typischen Leise-Laut-Leise-Schemata plus Noise-Explosions-Finale, die das Bild des Genres bis heute stark prägen. Auf »Hibernation« wird der Rockanteil am Wort Postrock nun soweit zurückgeschraubt, dass man schon fast eher von Postpop sprechen muss. Alles an diesem Album wirkt fragil, das Thema »Hibernation«, also Winterschlaf, das Schutzsuchen vor der Kälte zieht sich als Stimmung durch alle Songs.

Inc. No World »As Light As Light« ( No World / H’Art)

Nach ihrem Debütalbum aus dem Jahr 2013 haben Inc. sich den Titel der LP als Zusatz zu ihrem Bandnamen einverleibt und firmieren nun als Inc. No World. Aus ihrem coolen Alternative-R’n’B ist derweil eine traditionsverliebte Mischung aus Funk und Experimenten geworden. Alles ist gut gemeint und sogar sehr gut gemacht, nur gelingt ihnen nicht die musikalische Verwandlung von Wasser in Wein, sondern von Wasser in Mate-Tee. Vielleicht muss man den einfach nur ein wenig länger ziehen lassen, damit er seine Wirkung entfalten kann.

Jay Daniel »Broken Knowz« (Technicolour / Ninja Tune / Rough Trade)

Wie es sich für einen echten Bedroom-Producer gehört, verschanzte sich der Detroiter im Hause seiner Mutter, um die Tracks für sein Debütalbum eigenhändig an Multitrack-Mixer, Drums und Keyboards einzuspielen. Dazu mischte er warm fließende Basslinien, Filterspielereien, Flötenmelodien, geklatschte Beats, knappe Stimm- und Sirenen-Loops und sinnfrei, aber atmosphärisch lachende Männer. Fertig waren neun wirklich gelungene Tanz-Tracks zwischen Funk, House und Latin, die den normalerweise für raue und perkussive House-Tracks bekannten Daniel von einer anderen Seite zeigen.

Moderat »Live« (Monkeytown / Rough Trade)

Wer schon ein Konzert von Moderat besucht hat, weiß, zu was für einem audiovisuellen Spektakel ihr Live-Auftritt avancieren kann. Die Konzerte der Supergroup aus Modeselektor und Apparat haben mittlerweile Besucherzahlen im hohen vierstelligen Bereich. Das Massenphänomen um das Trio wird nun auch von ihrem Livealbum unterstrichen. Es wurde beim ausverkauften Heimspiel im Berliner Tempodrom aufgenommen und ist nicht zuletzt auch ein Zeugnis der Improvisationskünste der Band. Insgesamt ist »Live« ein guter Querschnitt durch die Moderat-Diskografie und Erklärungsversuch der Faszination um diesen jüngsten Electro-Hype in einem.

