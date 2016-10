Platten der Woche

Wie jeden Freitag: Die wichtigsten VÖs für euch gehört. Diesmal mit Nicolas Jaar, Gurr, Two Door Cinema Club, Fritz Kalkbrenner u.v.m.

Nicolas Jaar »Sirens« Other People / Rough Trade)

Auf seinem zweiten Soloalbum führt Nicolas Jaar den Legionen von Bedroom-Produzenten vor, wie packend und eigen Listening-Electro klingen kann. Trotzdem blieb sein zweites Album »Sirens« bis kurz vor seiner Veröffentlichung ein Geheimnis, das jetzt umso härter in der Produzenten-Szene der vornehmen elektronischen Musik einschlägt. Denn es bietet so ziemlich alles, was man sich von Jaar wünschte, nachdem sein Debüt verklungen war.

Christian Steinbrink

Nicolas Jaar Sirens Release: 30.09.2016 ℗ 2016 Other People LLC Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Clueso »Neuanfang« (Vertigo / Capitol / Universal)

Was für Britney »Blackout« war, ist für Clueso sein neues Album »Neuanfang«. Es ist peinlich, aber wir müssen da durch. In 15 Jahren das nunmehr siebte Album, ständige Tourneen, nebenbei Projekte mit anderen Künstlern – Clueso war zuletzt ausgebrannt wie ein Teenie-Star. Anstatt einer Drogensucht entschied er sich dafür, Band und Manager rauszuschmeißen und ein Album aufzunehmen, das einen »Neuanfang« markieren soll.

Was für Britney »Blackout« war, ist für Clueso sein neues Album »Neuanfang«. Es ist peinlich, aber wir müssen da durch. In 15 Jahren das nunmehr siebte Album, ständige Tourneen, nebenbei Projekte mit anderen Künstlern – Clueso war zuletzt ausgebrannt wie ein Teenie-Star. Anstatt einer Drogensucht entschied er sich dafür, Band und Manager rauszuschmeißen und ein Album aufzunehmen, das einen »Neuanfang« markieren soll. Paula Irmschler

Clueso Neuanfang (Deluxe Edition) Release: 14.10.2016 ℗ 2016 Text und Ton eine gutemusikschallplatten GmbH, under exclusive license to Vertigo/Capitol, a division of Universal Music GmbH Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Conor Oberst Ruminations Release: 14.10.2016 ℗ 2016 Nonesuch Records Inc. Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Douglas Dare »Aforger« (Erased Tapes / Indigo)

Puristisch, aufgeräumt und kontrolliert experimentell – so kommt auch Douglas Dares zweites Album daher. Keine Selbstverständlichkeit bei den Themen, mit denen sich der Londoner auf »Aforger« auseinandersetzt. Eine Überdosis enttäuschten Vertrauens verleitete Dare zur konzeptionellen Aufweichung vom Wahrheits- und Wirklichkeitsbegriff, die im Sound von »Aforger« eindrucksvoll gespiegelt wird.

Valentin Erning Puristisch, aufgeräumt und kontrolliert experimentell – so kommt auch Douglas Dares zweites Album daher. Keine Selbstverständlichkeit bei den Themen, mit denen sich der Londoner auf »Aforger« auseinandersetzt. Eine Überdosis enttäuschten Vertrauens verleitete Dare zur konzeptionellen Aufweichung vom Wahrheits- und Wirklichkeitsbegriff, die im Sound von »Aforger« eindrucksvoll gespiegelt wird.

Douglas Dare Aforger Release: 14.10.2016 ℗ 2016 Erased Tapes Records Ltd. Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Fritz Kalkbrenner »Grand Départ« (Suol / BMG / Warner)

»Grand Départ« ist ein zweischneidiges Schwert – ganz so, wie man es von

»Grand Départ« ist ein zweischneidiges Schwert – ganz so, wie man es von Fritz Kalkbrenner seit jeher gewohnt ist. Auch sein viertes, mit gut 80 Minuten Spielzeit erstaunlich langes Album enthält Momente von einer wunderschön souligen Tiefe, so zum Beispiel der Einstieg mit »Don’t You Say«. Demgegenüber steht der so ermüdend eindimensional puffende, typische Kalkbrenner-Beat, der in leichten Variationen wieder viele der neuen Tracks anschiebt. Christian Steinbrink

Fritz Kalkbrenner Grand départ Release: 14.10.2016 ℗ 2016 Suol under exclusive license to BMG Rights Management GmbH Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Goldroger »Avrakadavra« (Melting Pot / Groove Attack)

Er kommt nicht von der Straße und das hört man auch: Goldrogers neue LP ist eine bemerkenswerte Alternative zum Status Quo von Deutschrap. Nach einer Tour mit Jonny Rakete und Veedel Kaztro und dem Release seines gefeierten »Räuberleiter«-Mixtapes hat sich Goldroger in ein winziges Tonstudio in Köln eigeschlossen, um mit dem Produzenten-Team Dienst&Schulter an seinem Debütalbum zu feilen. Er kommt nicht von der Straße und das hört man auch: Goldrogers neue LP ist eine bemerkenswerte Alternative zum Status Quo von Deutschrap. Nach einer Tour mit Jonny Rakete und Veedel Kaztro und dem Release seines gefeierten »Räuberleiter«-Mixtapes hat sich Goldroger in ein winziges Tonstudio in Köln eigeschlossen, um mit dem Produzenten-Team Dienst&Schulter an seinem Debütalbum zu feilen. Dominik Djialeu

Goldroger Avrakadavra Release: 14.10.2016 ℗ 2016 Melting Pot Music Bei iTunes laden

Gurr »In My Head« (Duchess Box / H’Art)

Das Berliner Duo Gurr schüttelt auf seinem Debütalbum scheinbar mühelos 1960er-Surf-Sound aus dem Ärmel und verpassen ihm moderne Poppigkeit. Alles an Gurr wirkt, als müssten sie eigentlich aus dem US-amerikanischen Süden kommen, nicht aus Berlin. Sie wirken dabei so mühelos und elegant, dass sie selbst sperrige deutsche Worte wie »Belanglosigkeit« nach unbeschwerter Surfer-Ästhetik klingen lassen.

Dominik Bruns

Gurr In My Head Release: 14.10.2016 ℗ 2016 Duchess Box Records Bei iTunes laden

Jamie Lidell »Building A Beginning« (Jajulin / Rough Trade)

Die 1970er haben angerufen, Jamie Lidell ist rangegangen und hat genau hingehört. Nach elektronischen Experimenten und normalem Pop jetzt also ernst gemeinter Soul: Der Sänger kann auf besorgniserregende Weise einfach alles. Apropos Erregung: Mit »Building A Beginning« könnte man problemlos seiner Bums-Playlist 14 neue Songs hinzufügen – soll ja Leute geben, die sowas haben.

Paula Irmschler Die 1970er haben angerufen, Jamie Lidell ist rangegangen und hat genau hingehört. Nach elektronischen Experimenten und normalem Pop jetzt also ernst gemeinter Soul: Der Sänger kann auf besorgniserregende Weise einfach alles. Apropos Erregung: Mit »Building A Beginning« könnte man problemlos seiner Bums-Playlist 14 neue Songs hinzufügen – soll ja Leute geben, die sowas haben.

Jamie Lidell Building a Beginning Release: 14.10.2016 ℗ 2016 Jamie Lidderdale Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Mono »Requiem For Hell« (Pelagic / Cargo)

Nebelkerzen-Crescendi statt orgasmischer Entladungen: Mono halten ihre Hörer mit »Requiem For Hell« in einer endlosen Aufwärtsspirale gefangen. Wenn der Bass nicht droppt, Level: Postrock. 2014 veröffentlichten Mono gleich zwei Alben, die sich ohne Not gegenseitig ergänzen sollten. Heute scheint gerade im Fehlen eines Gegenstücks das entscheidende Versäumnis zu liegen.

Valentin Erning Nebelkerzen-Crescendi statt orgasmischer Entladungen: Mono halten ihre Hörer mit »Requiem For Hell« in einer endlosen Aufwärtsspirale gefangen. Wenn der Bass nicht droppt, Level: Postrock. 2014 veröffentlichten Mono gleich zwei Alben, die sich ohne Not gegenseitig ergänzen sollten. Heute scheint gerade im Fehlen eines Gegenstücks das entscheidende Versäumnis zu liegen.

Mono Requiem for Hell Release: 31.08.2016 ℗ 2016 Pelagic Records Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

The Lemon Twigs »Do Hollywood« (4AD / Beggars / Indigo)

Weiß der Teufel, wie The Lemon Twigs das hinbekommen haben. Nur eins ist sicher: Eine Masse Talent muss dabei sein. Außerdem eine Ader für Exaltiertheit, denn wie sollte man es sonst schaffen, die musikalischen und Show-Qualitäten Freddy Mercurys derart smart, unpeinlich und dennoch wirkungsvoll in diese abgefuckte Gegenwart zu überführen? Letztendlich wäre das aber alles nichts ohne das geschliffene Songwriting, dass mehr als die Hälfte der zehn Stücke von »Do Hollywood« zu echten Hymnen des 1970er-Rock macht.

Christian Steinbrink

The Lemon Twigs Do Hollywood Release: 14.10.2016 ℗ 2016 4AD Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Tom Chaplin »The Wave« (Island / Universal)

Wer erinnert sich noch an Keane, deren schwülstiger Balladen-Poprock Mitte der 2000er kommerziell höchst erfolgreich war? Ihr Sänger Tom Chaplin knüpft jetzt solo nahtlos an deren blasses Erbe an. Nun hat er eine Diät aus Bier und Kokain hinter sich und nicht mal ein Check-in in der Priory-Klinik konnte ihm seinen weichgespülten Pathos-Pop austreiben. So intoniert er schmalzige Überlebensballaden, die irgendwie von Liebe, aber auch einem Jungen in Nöten erzählt.

Annette Walter Wer erinnert sich noch an Keane, deren schwülstiger Balladen-Poprock Mitte der 2000er kommerziell höchst erfolgreich war? Ihr Sänger Tom Chaplin knüpft jetzt solo nahtlos an deren blasses Erbe an. Nun hat er eine Diät aus Bier und Kokain hinter sich und nicht mal ein Check-in in der Priory-Klinik konnte ihm seinen weichgespülten Pathos-Pop austreiben. So intoniert er schmalzige Überlebensballaden, die irgendwie von Liebe, aber auch einem Jungen in Nöten erzählt.

Tom Chaplin The Wave (Deluxe) Release: 14.10.2016 ℗ 2016 Island Records, a division of Universal Music Operations Limited Bei iTunes laden Kaufen bei Amazon

Two Door Cinema Club »Gameshow« (Warner)

»Something Good Can Work« hieß Two Door Cinema Clubs erster Hit vor fünf Jahren, und er gab das Motto vor: Irgendwie wird’s schon gut genug sein. Und live funktioniert das ganz gut, ebenso im Formatradio - zumindest wenn man nur mit halbem Ohr hinhört. Aber diese schlechte 1980er-Mainstream-Persiflage, in die TDCC mittlerweile mutiert sind, lässt sich auf Albumlänge wirklich nicht ertragen. Klischeehafteste Chorus-Refrain-Bridgewechsel, eine immer wieder schiefe Tonlage von Leadsänger Alex Trimble und Texte, die jeden Intellekt beleidigen.

Henje Richter