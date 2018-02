»Little Dark Age« changiert zwischen süßlichem Pop, der stellenweise an Air zu Zeiten der »Virgin Suicides« erinnert, und stolpernden Lo-Fi-Experimenten, die manchmal sogar den Witz der unvergessenen Ween wachrufen. Dieses Soundgewand steht MGMT ausgezeichnet: Der elegant verträumte, aber auch mit Widerhaken versehene Synthie-Twee der Singles »Little Dark Age« und »When You Die« gerät in der anregend ausgestalteten Version der Band ausgesprochen hittig, gleichzeitig ist auch das Album als Ganzes ein herausragend sinnliches Vergnügen