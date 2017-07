℗ 2017 Lana Del Rey, under exclusive license to Vertigo/Capitol, a division of Universal Music GmbH

Kein Song auf dem Album macht wirklich etwas falsch, das Gespür für gefällige Melodien ist weiterhin klar erkennbar. Und doch wirkt alles ein bisschen steril und leblos, so, als habe genau der Kampf mit dem schlechten Equipment Leben in seine früheren Stücke gespült. »Emerging Adulthood« ist spürbar ambitioniert, bleibt aber nicht wirklich im Gedächtnis.

Auch auf Albumlänge behält er nämlich den richtigen Riecher für gefällige, aber nie zu glatte Popsongs, auch wenn dem Hörer deren Hit-Tauglichkeit nur selten so sehr mit dem nackten Hintern ins Gesicht springt, wie es etwa die Auskopplung »The Kids ...« noch tat. Da bahnt sich das nächste große Ding an.

»Raskit« präsentiert den MC weitgehend in alter Hochform, die Liebe zum Pop ist erloschen, und das tut seiner Musik gut. Der Sound ist in der ersten Hälfte seines sechsten Albums wieder ein brodelnder Mix aus technoid wummernden Beats und dröhnenden Synthie-Lines. Dass er dann auch noch beginnt, mit amerikanischem Hiphop zu kokettieren - das R’n’B-Stück »Man Of The Hour« bringt die Platte ungewohnt sanft nach Hause.

Das Album ist ein insgesamt gelungenes Comeback des britischen Ausnahmekünstlers.

Kristof Beuthner