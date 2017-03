Platten der Woche

℗ 2017 NESOLA GmbH, under exclusive license to Vertigo/Capitol, a division of Universal Music GmbH

Besonderen Eindruck machen die analogen Synthies, die im Bowie’esken »Outside The Lights Of The City« 1980er-Feeling verbreiten.

Minus The Bear stehen gar nicht per se für eine bestimmte Musik-Schublade, sondern eher für einen prägnanten Band sound, der auch beim sechsten Album noch klar zu erkennen ist. Jake Sniders balsamierender Gesang, drückende Indie-Rock-Gitarren und ein stetiges Fiepsen, Klimpern, Klackern und Rascheln kapseln die hymnische Kakofonie in eine poppige Glückshormon-Dosis, die weiterhin einfach nach sich selbst klingt.

Es ist kein Zufall, dass »Shape Of You« und »Castle On The Hill«, die Vorboten seines neuen Albums »÷«, einen neuen Chartsrekord aufgestellt haben. Auf »÷« ist jeder Song eine potenzielle Single, vom akustischen Tearjerker »Supermarkt Flowers« über die Springsteen-Verneigung »Castle On The Hill« bis hin zum kreuzdämlichen Samstagabend-Banger »Shape Of You« ist für jeden was dabei.