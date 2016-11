Platten der Woche

Wie jeden Freitag: Die wichtigsten VÖs für euch gehört. Diesmal mit Hundreds, Odd Couple, Karies u.v.m.

Hundreds »Wilderness« (Embassy Of Music / Warner)

Zwei Jahre nach ihrer letzten LP »Aftermath« besinnen sich die Geschwister Milner wieder ihrer Electro-Pop-Tradition. Der Sog ihrer Sounds ist dabei ein ganz besonderer. Ihre dritte Platte malt klanglich eine Wildnis, die kraftvoll, dunkel, neblig, aber dennoch klar erkennbar wirkt. Die von Philipp Milner sorgsam arrangierten Electro-Tracks treffen auf die melancholischen Texte seiner Schwester Eva, deren Gesang wieder das atmosphärische Zentrum der Musik darstellt.

Sermin Usta

Odd Couple »Flügge« (Cargo)

»Flügge« ist zwar ein saudoofes Wort, aber zum zweiten Werk der Ostfriesen leider in mehrfacher Hinsicht passend. Die Generation Y kreist ständig um wechselnde Lebensentwürfe und scheitert daran. Darum geht es in »Flügge«. Trotzdem macht vieles auf dem Album ziemlich Bock, vor allem das Grungige, Verrotzte, Ungekämmte. Während sich Odd Couple auf ihrem Debüt weitgehend am Garagen-Business abarbeiten, ist ihr Zweitwerk musikalisch nicht so leicht greifbar. Der Grund: Abwechslungsreichtum.

Senta Best

Karies »Es Geht Sich Aus« (This Charming Man / Cargo)

Das zweite Album der Stuttgarter lässt seine Hörer zu ungehaltenem Postpunk frösteln. Optimismus? Pessimismus? Karies entscheiden sich für Realismus. Was soll auf einer Platte, die »Es Geht Sich Aus« heißt, auch schon abgebildet sein außer einem halbvollen Glas Wasser? Die Songs ihrem zweiten Album sind nachvollziehbar wenig extrem, nicht zufrieden, aber auch nicht richtig wütend: Himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt bilden ja auch niemandes Lebenswirklichkeit ernsthaft ab. Trotzdem: Needs more cowbell.

Michael Weiland

The Growlers »City Club« (Cult / Rough Trade)

Die Growlers sind auf »City Club« mit ihrem Sound vom Strand in die Stadt gezogen. Say hello to Disco Goth! Vor circa drei Jahren erfuhr die Welt auf Twitter, d ass Julian Casablancas sich in die Growlers verliebt hat. Ob er ihnen nachstellte oder wie die Romanze im Detail verlief, weiß man nicht, aber jetzt erscheint das fünfte Album der Growlers, das Casablancas selbst produziert hat. Die Fanbase der Growlers ist darüber immens gespalten: Die eine Hälfte feiert den neuen Sound, die andere weint und trägt den alten lamentierend zu Grabe.

Kira Schneider Kira Schneider

Efterklang feat. Karsten Fundal »Leaves – The Colour Of Falling« (Tambourhinoceros / Indigo)

Nieder mit dem Post-Rock, nieder mit dem orchestralen Pop, nieder mit den engen Konventionen der Oper. Efterklang sind mit einer Wucht aus Faszination und Mysterium zurück. In 16 ausverkauften Shows im Keller eines ehemaligen Kopenhagener Krankenhauses brachten Efterklang nach zweijähriger Pause im vergangenen Jahr eine Oper auf die Bühne und schlüpfen mit »Leaves – The Colour Of Falling« mal wieder in ein ganz neues Kostüm. Eines, das ihnen zwar außerordentlich gut steht, das sie aber dennoch für besondere Tage aufbewahren sollten.

Nadja Neqqache

Hope Sandoval & The Warm Inventions »Until The Hunter« (Tendril Tales / Rough Trade)

Die Mazzy Star-Sängerin beweist mit ihrer Band zusammen mit My-Bloody-Valentine-Drummer Colm Ó Cíosóig abermals, dass sie mit ihrem somnambulen Dream-Folk und ihrer betörenden Stimme in einer ganz eigenen Umlaufbahn unterwegs ist. Es wird bestimmt wieder lange dauern, bis Hope Sandoval mit den Warm Inventions neue Musik veröffentlicht. Viele Jahre, in denen die Popmusik einige aufgeregte Hypes überstehen muss. Die Musik von Hope Sandoval ist die Antithese von Hypes, sie ist stattdessen gehaltvoll, unaufgeregt, stoisch zeitlos und verspielt zugleich.

Timo Weber

Lambchop »Flotus« (City Slang / Universal)

Kurt Wagner und seine Bandkollegen gehen einen guten Schritt weiter und updaten ihren Sound behutsam – aber doch entscheidend genug, um alte Fans vor den Kopf zu stoßen. Bei »Flotus« (auch »For Love Often Turns Us Still«) gibt es mehr denn je elektronische Spielereien, programmierte Beats, Krautrock und R’n’B-Texturen – nichts, was im Soundgefüge der Band noch nicht dagewesen wäre, aber jetzt eben mehr in den Vordergrund gerückt und ausgedehnt. Tee und Kerzenlicht passen nicht mehr automatisch, Kräuterzigaretten dafür mehr denn je. Herz, was willst du mehr?

Lee Fields & The Expressions »Special Night« (Big Crown / Groove Attack)

Lee Fields hat sich wieder mit The Expressions zusammengetan. Gemeinsam schaffen sie ergreifenden Soul zwischen Wehmut, Leidenschaft und Verzweiflung. Mit 65 Jahren sind die Hände rau, viele Tiefs sind durchgestanden, Höhen natürlich auch. Und genau so klingt auch das fünfte Album des Soul-Crooners aus North Carolina. Spröde, schön, warm und herzig. Die Songs scheinen eines deutlich hervorzuheben: Eine tiefe Dankbarkeit gegenüber dem Leben und allen, die dazu beitragen.

Konstantin Maier

Palace »So Long Forever« (Caroline / Universal)

Hey, Leute von der Pop-Akademie, wenn ihr mal was Frisches fürs Proseminar »Pop im 21. Jahrhundert« braucht, dann nehmt doch »It’s Over« vom Debütalbum »So Long Forever« von Palace. So geht nämlich Pop: Eine stetig fordernde Gitarre, ein Chorus zwischen Verzweiflung und vager Hoffnung, eine warme, unaufdringliche Rhythmus-Sektion, am Ende ein wenig Falsett fürs Herz. Textlich bleiben Palace jedoch zu häufig bei Allgemeinplätzen: »Live well, you’ll reap what you saw« – stimmt natürlich, war in der Bibel aber schon wesentlich pointierter und griffiger formuliert.

Christian Steigels

Shirley Collins »Lodestar« (Domino / GoodToGo)

Wenn das mal keine Lücke im Lebenslauf ist: Nach 38 Jahren kehrt die britische Zeitreise-Expertin Shirley Collins mit einer neuen Geschichtsstunde in Sachen Folk zurück. Sie prägte Generationen von Songwritern wie Bert Jansch, Billy Bragg oder Colin Meloy. Und auch im digitalen Zeitalter findet die britische Musikerin, die vor knapp 40 Jahren ihre Stimme verlor und sich aus dem Musikbusiness zurückzog, einen Draht zum Hörer. Das puristische »Lodestar« ist dabei alles andere als anbiedernd und zwangsläufig auch alles andere als leicht zugänglich.

Sebastian Jegorow