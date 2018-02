Psychedelische Riffs in »Show Me The Sun« geben das Kontrastprogramm zum Folk-Pop von »I’ll Be Your Pilot«, während von Bass geschwängerter Electro-Funk selbst dem armseligsten aller »Poor Boys« ein Lächeln über die Kinnlade zaubert. »How To Solve Our Human Problems« – da darf man sich sicher sein – wird nicht bloß in den Jahresbestenlisten wieder auftauchen, sondern ist auch die gelungene Fortschreibung des bandeigenen Kanons