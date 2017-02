Platten der Woche

Wie jeden Freitag: Die wichtigsten VÖs für euch gehört. Diesmal mit Bilderbuch, Jonwayne, Philipp Poisel u.v.m.

Bilderbuch »Magic Life« (Maschin/Universal)



zu verstehen. Zusammenhanglose Bilder, die insgesamt ein rauschendes Wochenende abbilden. Gut, dass es diese urcoolen Spinner aus Wien gibt, sonst wäre alles so tocotrocken. Konstantin Maier



Bilderbuch Magic Life Release: 17.02.2017

Jonwayne »Rap Album Two« (Alpha Pup/The Order Label)

Bastian Küllenberg Anfang Dezember 2016 thematisierte der 26-Jährige in einem offenen Brief seinen Alkoholismus und den erfolgreichen Kampf dagegen. Die Musik blieb als Verarbeitungsmechanismus und so fließen diese Erfahrungen in »Rap Album Two« ein. Flöten-, Streicher- und Orgel-Samples bestimmen die erdigen Beats, über die Jonwayne seine von doppelbödigem Humor durchzogenen Texte schnörkelt.

Jonwayne Rap Album Two Release: 17.02.2017

Philipp Poisel »Mein Amerika« (Grönland/Rough Trade)

Daniel Koch

Philipp Poisel Mein Amerika Release: 17.02.2017

Jens Lekman »Life Will See You Now« (Secretly Canadian/Cargo)

Die Rolle des Tänzers steht Lekman außerordentlich gut, doch sind es letztlich die leiseren, traurigeren Stücke des letzten Albumdrittels, die ihn auf der Höhe seiner Kunst zeigen. Kai Wichelmann Während den damaligen Liedern die Melancholie eines verlassenden Prinzen innewohnte, ist »Life Will See You Now« in der Summe lebensbejahender, was allein schon an den sehr expressiv gewählten musikalischen Mitteln liegt.

Jens Lekman Life Will See You Now Release: 17.02.2017

Balbina »Fragen über Fragen« (Four/Sony)

Laura Nürnberger

Balbina Fragen über Fragen Release: 17.02.2017

Ryan Adams »Prisoner« (Blue Note Records/Universal)



Wenn auch maximal erwartbar, kann Adams das hohe Songwriting-Niveau seiner selbstbetitelten Rehabilitations-Platte aus dem Jahre 2014 zum großen Teil halten. Wenn er Zeilen wie »I’m just a prisoner of your love« mit seiner zuweilen an Bono Vox erinnernden Stimme schmachtet, dann ist das genauso selbstmitleidig wie maximal verführerisch. Kai Wichelmann

Ryan Adams Prisoner Release: 17.02.2017

Tim Darcy »Saturday Night« /Jagjaguwar/Cargo)

Christian Steigels

Tim Darcy Saturday Night Release: 17.02.2017

Strand Of Oaks »Hard Love« (Dead Oceans/Cargo)

Jan Martens Was für ein Spektrum »Hard Love« abdeckt, ist schon erstaunlich: Von minimalistischsten Klavierballaden bis hin zu ausufernden Psychedelic-Songs, die so klingen, wie sie heißen (»Taking Acid And Talking To My Brother«), gibt es auf dem fünften Strand-Of-Oaks -Album wenig, das es im Folkrock-Kosmos nicht gibt.

Strand of Oaks Hard Love Release: 17.02.2017

Bela B »Bastard« (B-Sploitation/Rough Trade)



In kaum einem anderen Kontext würde man eine Zeile wie »Ching chang chong all night long, es geht um Chinesen in diesem Song« durchgehen lassen, aber in der überzogenen B-Movie-Welt, die hier von Bela B. aufgezogen wird, passt das schon. »Bastard« ist kein Tarantino’eskes Meisterwerk, das aus den Genre-Versatzstücken etwas Revolutionäres schafft, quillt aber über vor Liebe für alte Western-Filme. Dominik Bruns