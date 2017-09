Murphy – und wer auch immer aktuell noch Teil der Band ist – hat auf »American Dream« die Disco weggesperrt und sich dem (No) Wave und Industrial aus dem New York ihrer Jugend in den 1980ern (Liquid Liquid, Arthur Russell) hingegeben. Die LP klingt genauso schneidend, wie man es von LCD Soundsystem kennt, dabei aber deutlich härter und düsterer. Ob das jemand hören will, interessiert Murphy nicht, und es muss ihn auch nicht interessieren. Denn die kreative Klasse und die reizende Zertrümmerung von Erwartungshaltungen machen das Album zu einem der besten Comeback-Alben überhaupt, sollte es so eine Kategorie geben. Zwar ohne den geleckten Glam, dafür aber mit der Intensität der Disco.

℗ 2017 Excelsior Equity Management of NY, LLC under exclusive license to Columbia Records, a Division of Sony Music Entertainment

Längst hat der Singer/Songwriter Jake Bugg seiner Kernkompetenz, dem nonchalanten Brit-Rock, abgeschworen. Die neue, nunmehr vierte Studio-LP des einstigen Folk-Punk-Frechlings kommt einem erschreckenden Rückschritt gleich: »Hearts That Strain« ist so zäh wie der Kautabak, den ihm die ergebenen Nashville-Country-Traditionalisten hierfür vor die Füße spucken werden. Der Opener »How Soon The Dawn« klingt nach schalem Lounge-Soul in schnödester Simply-Red-Manier. In Kontrast zum ungleich emanzipierten Vorgänger »On My Own« ist »Hearts That Strain« eine Verhaltenheit anzumerken, die den Protagonisten nicht nur in die Ecke drängt, sondern auch zeigt, in welchem Ausmaß die Posten der Produktionskollaboration hier fehlbesetzt wurden.